員工會用AI是「基本期望」！Shopify：合符「一條件」團隊才加人

Shopify近日發佈新政策，往後「AI應用」為全員基本要求及技能。同時，未來Shopify若擬增聘人力，須先證明該任務「AI無法勝任」。



電商平台龍頭Shopify行政總裁托比．盧克 （Tobi Lütke） 近期在一份給員工的內部備忘錄中，宣佈了一項引起廣泛關注的政策變革： 未來任何團隊在申請增加人力（headcount）或資源（resources）之前，必須先具體論證為何無法透過人工智慧（AI）來完成相關工作。

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盧克更將此備忘錄內容公開分享於社群媒體，他寫道： 「在要求更多人力與資源前，團隊必須證明為何不能用AI完成他們想做的事。」 他鼓勵員工思考：「如果自主AI代理人（autonomous AI agents）已是團隊一員，這個領域會是甚麼樣子？」

他強調，有效運用AI不再僅是「建議」或「嘗試」，而是Shopify每位員工的基礎期望與必備技能，旨在讓公司在快速變化的技術浪潮中保持領先，並持續為全球商家（merchants）打造最佳的創業平台。

若不積極學習應用AI，停滯幾乎是必然結果

他重提多年前描述Shopify文化的「紅皇后賽跑」(red queen race)比喻，指出在激烈競爭環境下，不進則退。他直言，若不積極學習應用AI，停滯幾乎是必然結果，而「停滯就是慢動作的失敗。」

學習AI已與Shopify「保持學習」(Be a Constant Learner) 及「擁抱變化」(Thrive on Change) 的核心價值觀深度綁定，對所有員工（包括他自己與高階主管團隊）而言，這既是機會，更是硬性要求。

公司鼓勵員工自主學習，並提供了如內部聊天機器人、Copilot、Cursor、Claude code等工具，同時也鼓勵透過Slack等內部管道分享學習成果與實用指令(prompts)。

備忘錄再次強調先前已公佈的政策：任何團隊在申請新的人力（Headcount）或資源前，必須先論證為何AI無法達成其目標。

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擁抱AI效率，潛藏裁員隱憂

盧克提出將AI及所謂的「代理人」視為維持精簡人力的潛在方案，此舉在AI對就業衝擊的普遍擔憂下，勢必引發爭議。聯合國貿易和發展組織（United Nations’ Trade and Development organization）近期一份報告便估計，AI可能衝擊全球超過40%的工作職位。

然而，盧克並非唯一尋求透過AI提升效率的行政總裁，科技領域其他領導者也表達了相似的觀點，希望藉助AI的力量優化營運。

例如，瑞典金融科技公司Klarna的行政總裁塞巴斯蒂安．西米亞特科夫斯（Sebastian Siemiatkowski） 便曾公開表示，其公司的AI聊天機器人（chatbot）已能承擔相當於700名真人客服專員的工作量。他更預言，得益於AI，Klarna未來的員工總數可能降至僅2000人，遠低於目前約4000人的規模。

回顧Shopify自身，該公司在2024年初約有8100名員工，但曾在2023年進行過大規模裁員，裁撤了20%的人力。據《Business Insider》2025年1月報道，Shopify當時也悄悄裁減了其客服部門的部分員工。

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