公司要求員工洗廁所　人人爭住做？只因額外獎金是「12個月人工」

如果公司有一筆金額不小的獎金，但條件相當特殊，就是要輪流掃廁所，而掃得特別乾淨的人，就可以把獎金帶走，你會願意嗎？



如果公司要員工輪流掃廁所，而掃得特別乾淨的人，就可以把獎金帶走，你會願意嗎？（Canva）

一名網民在Dcard上分享，自己待在一間家族企業，員工人數並不多，只有30人上下且只有一位主管，該主管直接對老闆負責。

也因為人數不多，所以公司沒有外包清潔來打掃，要求員工們要輪流負責打掃公司，而且只有較深資歷的人要負責清潔，一人輪一個月，新進員工、新手則不用輪，而這也是公司對員工的相當「特殊」的考核方式之一。

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事主剛進公司時，聽到要輪流掃廁所覺得實在有點傻眼，且一個月輪一次的話，頂多就12位前輩在排。但當他待了2～3年，發現公司整體非常的乾淨整潔，不管是廁所、地板、茶水間都非常乾淨。前輩們都超認真在打掃，甚至還有同事周末休假特地來掃地的，讓他相當困惑。

此外，公司還有一個令他想不透的地方，每年除了年終、績效獎金以外，還有一項「激勵獎金」制度，但是他從來都沒有領過，以為只有主管才能領。

直到事主某次出差，意外閒聊時才從主管口中得知，原來激勵獎金是看清潔程度給的，老闆娘會不定時到公司打分數，只要分數最高的人，就可以領到最多12個月的基本薪資。

超奇葩的激勵獎金制度，讓他聽了瞠目結舌「怪不得大家那麼認真打掃公司」！

其他網民聽了不敢置信：

.「彷彿我國中的整潔秩序比賽」

.「好特別的勞動福利」



有網友開玩笑表示，有發錢還不把公司掃到發光，何況還是12個月的獎金，「沒有甚麼事會讓人受委屈，會委屈主要是錢不夠而已。我好想掃廁所啊。」但也有網友民享自家公司的奇葩獎金，「我們公司有一位同事拿到胖胖獎金1萬元，老闆幫他訂目標覺得他太瘦了」。

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