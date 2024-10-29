員工流失率少不代表幸福！輝達員工嘆持公司股票卻「有錢冇掟使」

自2019年以來，英偉達（NVIDIA）的股價已經暴漲了3775%，這驚人的數字坐實了AI霸主的領導地位，除了震撼全球，英偉達內部也因此受益良多，尤其讓許多接受股票作為報酬的員工，迅速成為了百萬富翁。



自2019年以來，英偉達（NVIDIA）的股價已經暴漲了3775%。（unsplash /@boliviainteligente）

不過，這些新晉富翁並非過着令人稱羨的奢華生活，或是提早退休，他們雖然有能力購買昂貴的跑車和豪華車，甚至可以將車身塗成英偉達的灰、綠招牌顏色，但事實上，這些車停在英偉達停車場的時間，遠比任何其他地方都要來得長 ── 因為，這些人被牢牢困在辦公室。

英偉達行政總裁黃仁勳以培養過度工作的文化聞名，他曾表示，寧願「折磨」員工逼出潛能達到卓越成就，也不願意向其他競爭對手一樣，一紙裁員書就輕易解僱他們。不過這也導致員工得承受高壓的工作環境與精神狀態。

根據《彭博》報道，一名英偉達前技術員工指出，他被要求每周工作7天，慣性加班到凌晨1、2點才能下班，也早已不是新鮮事，而工程團隊的工時甚至更長。也有現任和前員工坦言，上班時總是壓力過大，令人筋疲力盡，即便他們完全能負擔得起昂貴開銷支出，但根本沒有多餘時間能夠進行額外的休閒活動，像是坐噴射機旅行、看房買房等。

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宛如「黃金手銬」的股票配發，讓員工又愛又恨

另外也有一名在行銷部門的前員工表示，她經常需要在同一天參加7到10場、超過30人的超大型會議，不時出現激烈的唇槍舌劍都已成為家常便飯。

不過他同時也承認，她忍受了2年才決定離開英偉達，因為待在英偉達比其他公司確實是條致富捷徑，太難以輕易說放就放。

這牽涉到英偉達留住員工的方式。英偉達的股票配發制度為，接受股票作為報酬員工，所獲得的股票要等到4年後才能變現，從而激勵員工留在崗位賺取全部工資。但是，如果股票包未到期，員工就不能出售它。而當員工可以出售一批股票的時候，往往又有另一批股票在等待他們。

如此一來，被視為金色降落傘的補償措施，現在卻變成一副「黃金手銬」，就算員工累積足夠的財富，有錢大買數百萬美元的豪宅豪車、過上富豪生活，卻得要再等幾年的光陰才能真正享用。

英偉達離職率2.7%，遠低於其他半導體公司17.7%

不過《彭博》也指出，2023年英偉達的員工離職率為5.3%。然而，當英偉達市值達到1兆美元的巔峰時，離職率幾乎降低了一半僅剩2.7%。相比之下，整個半導體行業的平均離職率高達17.7%。

儘管英偉達的職場文化與其他半導體或大型科技公司有很大的差異，但大多數員工似乎對黃仁勳的期望和領導風格表示認可，他在職場評論網站Glassdoor上的認可率自2023年以來只下降了1個百分點至97%，高於同行 Alphabet（94%）、蘋果（87%）、Meta（66%）和亞馬遜（54%） ，顯示英偉達仍是一處「好歸屬」。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】