白天做醫生「放工做回收」！內地26歲女生公開副業：賺得比醫院多
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
中國一名年輕女子，目前擔任醫院的復健科醫生，主要負責幫助長輩鍛鍊及物理治療，而下班後的副業竟是選擇撿回收。女子表示，撿回收也是一種生存技能，甚至賺得比醫院還多，卻被網友嘲諷，「撿破爛的！」引起熱議。
根據中國媒體《瀟湘晨報》報道，26歲的熊姓女子白天是成都某家私立醫院的復健科醫生，上班時間為上午8時許至下午5時半，下班後的時間則做第2份工作，也就是到爸媽開的回收站幫忙。熊女表示，自家回收站主要收金屬類的廢棄物品，每天反覆分類、搬貨及販售，直到晚上10時左右再跟爸媽一起回家。
報道中提到，熊女認為，撿回收也是一種生存技能，「我多做點他們（爸媽）就少做點」、「能賺錢，有甚麼好介意的？」至於收入部分，熊女說，在醫院一個月的薪水是人民幣4000元（約港幣4400元），即使爸媽不會給她發薪水，但賺錢的前提下會多給她零用錢，所以在回收站賺的錢比醫院還多。
延伸閱讀：老闆只講求快捷！設計師曾多番獲獎 嘆有AI後已變成「P圖大師」
+12
「低空經濟」潛力大？內地無人機飛手嘆：18k學費換不來一份工作沒讀大學、10年沒上班！美37歲主婦任職「這高危工作」賺57萬年薪任職遊戲公司14年竟不知「HP」是甚麼！高材生被炒竟說被無理解僱機器人5年內取代人類外科醫生？馬斯克大膽預言 蓋茨早已見端倪科技業沒榜上！2025全球10大「最賺錢行業」出爐 哪行業排第一？
延伸閱讀：
遭囚七年！美18歲女被父母關狗籠、性虐待 鄰居看不下去救了她
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】