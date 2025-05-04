沒讀大學、10年沒上班！美37歲主婦任職「這高危工作」賺57萬年薪

一般來說，想獲取高薪，學歷必然不可少。但美國有名37歲的全職媽媽，沒有大學學歷仍讓她獲得年薪約7萬3000美元（約港幣57萬元）的工作。



其實，她從事的是世界上最危險的工作之一，同時也是美國增長最快的職業 – 風力渦輪機維修技術員，根據美國勞工統計局的數據，許多人的年收入可超過9萬美元（約港幣70萬元），然而受傷和疾病發生率，在所有職業中卻是名列前茅。

學歷不高、工作經驗不豐富的她，正在從事危險、高薪且越來越多人從事的職業：（按圖了解）



根據外媒《CNBC》報道，37歲的潔西卡傑克遜（Jessica Jackson）育有4名孩子，在成為風電技術員之前，她當了10年的全職家庭主婦。2019年和丈夫離婚分居後，她結束10年的全職媽媽生活，決定重返職場，但她也十分擔心沒有學士學位，恐怕限制自己的工作機會和收入潛力。

由於前夫當時在北德州一家可再生能源承包商工作，負責風力渦輪機的塔內布線，於是推薦她加入該公司。其實，成為風電技術員不需要學士學位，但有些工作可能要求完成兩年的技術課程或學徒計劃。就這樣，潔西卡成為德州一家風力渦輪機製造商技術員，年薪為7萬3000美元（約港幣57萬元）。

潔西卡表示，當成為風力渦輪機維修技術員時，曾對高處感到恐懼，如今大部分時間都在離地面300英尺的高空工作。「爬上渦輪機塔並不像你想像的那麼可怕」，在她工作的風電場中，最高的風力渦輪機塔高約350英尺，爬到塔頂只需不到10分鐘的時間。

潔西卡現在一周工作5天，每天上午7點上班，下午5點半下班，至於工作內容是甚麼呢？從解決問題開始，「每天的工作內容取決於渦輪機發出的錯誤代碼或問題」，潔西卡這麼比喻「風力渦輪機就像一台聰明的電腦，會不斷向我們傳達它的狀況」。

相關文章：快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時 3天暴瘦2公斤

+ 3

1份薪水6位數的工作，不需要大學學位

潔西卡說，這個工作最難的部分是爬上塔頂，「任何安全細節的疏忽，都可能讓我無法回家」她須戴着手套、眼鏡、頭盔、安全帶等防護設備。「一旦到了塔頂，那就是你的辦公室，一切都變得輕鬆許多」。

現在的她正努力晉升為該公司三級技術員，年薪約8萬美元，之後希望成為領班技術員，年薪就能來到約10萬美元（約港幣76萬元）。「這份工作給我財務的穩定和自由，讓我可以負擔孩子的籃球等活動，還能每月存下錢」。

潔西卡從事的這份工作是世界最危險的工作之一，根據美國勞工部報告，風力渦輪機維修技術員，受傷和疾病發生率在所有職業中名列前茅。不過，這也是美國增長最快的職業，預計該行業的就業人數在未來10年達到幾乎翻倍之多。

《CNBC》也報導，風力渦輪機維修技術人員的年薪中位數為6萬1770美元（約港幣48萬元），然而根據美國勞工統計局數據，許多人的年收入超過9萬美元（約港幣70萬元）。

【延伸閱讀，更多各行各業故事】



同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺

+ 5

另類創業｜法律系畢業卻去「執垃圾」！男生8年後已「財務自由」

+ 4

延伸閱讀：

不是機師、醫師、工程師…這行年薪500萬起跳！5大職業「高薪又壓力小」，念啥科系才能入行？

2025年10大高薪工作！除了工程師，這些職缺都能年薪百萬…身心靈療癒也火紅「月薪6位數」

【本文獲「今周刊」授權轉載。】