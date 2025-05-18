「低空經濟」潛力大？內地無人機飛手嘆：18k學費換不來一份工作

「你要考（視距內）駕駛員證的話，學費大概六七千塊（人民幣，下同），要是考機長證，學費1.08萬，這個都包拿證的」，深圳龍崗大運，某個無人機飛手培訓機構內，負責招生的年輕女銷售向我介紹。



飛手操控無人機進行電力巡檢（深圳微時光授權使用）

深圳某無人機飛手培訓機構內，張貼的飛手招聘。（深圳微時光授權使用）

我倆站在一面招聘牆前，上面貼了27張招聘無人機飛手的通告，工作地點遍及全國各地，包括測繪、植保、巡檢等多個工種，薪資下限一般為四五千，上限徘徊在7000元到1.5萬元之間。通告中提醒，學員如果看中這些職位機會，可拜託機構向用人單位推薦。

「包就業嗎？」 我問女銷售。「這個我們是不包的，這個沒辦法包的」，女銷售笑了，接連搖了幾下頭。

在這間培訓學校裏，幾間大小不一的教室裏，大約分佈着五六十名學員，均為男性。學員們大多站立在電腦桌前，手裏拿着無人機遙控器，眼睛盯着電腦裏的畫面，他們在進行虛擬無人機操控訓練。一名年輕的學員告訴我，他剛入學兩天，再經過二十多天的培訓，他有望拿到無人機駕駛員執照。

2024年7月，在國務院新聞辦新聞發佈會上，相關負責人透露，國內持有無人機駕駛員執照的人數超過了22.5萬人。在深圳，類似的培訓機構大約有55家，根據民航局民用無人駕駛航空器綜合管理平台（UOM）數據，截至 2025 年 4 月，全國無人機駕駛培訓機構共2001家，深圳的數量介於北京（62家）和上海（47家）之間。

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花1.8萬考證，「月入四萬」成泡影

今年二月份，經過短暫機構培訓後，陳馳拿到了機長等級的CAAC執照（備註：CAAC執照，即中國民航局頒發的民用無人機操員執照），從業者更習慣將執照稱為飛手證。為了考證，他在武漢一家培訓機構交了1.8萬元學費。

考證之前，陳馳的職業是兒童體育訓練教練，主要教孩子輪滑、滑冰等運動項目。因為前公司倒閉，他暫時失業，便決定去學習無人機駕駛，「剛好有時間」。

在這之前，每隔一段時間，他手機上就會彈出「飛手月入四萬」等新聞，這是陳馳考飛手證的一部分動機。從2月初拿到證一直到4月中旬，陳馳在武漢不斷尋找飛手的工作機會，他在求職APP上也溝通過不少飛手崗位，他發現，這些工作機會大多數是假的，幾句交流過後，對方就露出了真實意圖，崗位只是培訓機構招攬學員的誘餌，實際上並不存在。

無人機電力巡檢畫面（深圳微時光授權使用）

陳馳最後只拿到一個offer —— 負責河湖巡檢的無人機飛手，月薪4000元出頭。陳馳拒絕了這個機會，這個收入遠低於他預期的月入7000元，其他地區可能有收入更高的飛手崗位，陳馳不願意離開武漢城區，他又做回了兒童體教教練。

與陳馳不同，胡立山拿到飛手證後，做過兩年的無人機飛手。2023年8月，剛剛畢業的胡立山，也是在武漢一家培訓機構，經過短暫學習拿到執照。此後兩年，他在安徽做過電力巡檢飛手，在西安做過測繪飛手，在南京做過無人機表演飛手，在四川做過吊運飛手，此外還做過一段時間的植保工作。

巡檢、吊運、測繪、植保，還有無人機表演，胡立山做過的幾份職業，代表了目前無人機飛手的主流職業方向。這其中除了編隊表演，其他幾類工種，工作地大都遠離城區，有些甚至相當荒僻，「很多都在山溝溝裏」，胡立山說。

這是由工作場景決定的，植保飛手，是操控無人機給農田播種、噴灑農藥；巡檢飛手，是用無人機做眼睛，檢查電力、鐵路、河道、高速路等基建設施的運行狀態，工作足跡大都在野外；吊運飛手，是用無人機做空中搬運工，運輸光伏板等材料，一般地處交通不便的山地。

當然，城市裏也有飛手的工作機會。除了無人機表演，還有高空清洗、航拍、交付（備註：交付，即給採購無人機的甲方，如電力部門，設計一套使用無人機進行相關工作的整體技術方案，並提供售後技術服務）等飛手工作，但這些領域對無人機服務的需求量，遠不及巡檢、吊運、植保。

此外，新聞上經常提及的無人機送外賣、送快遞，在無人機駕駛從業者老徐看來「還是起步萌芽階段」。無人機表演每場花費數萬甚至更高，有此類需求的客戶也有限，「一來城市要比較發達，甲方客戶經濟實力強，才願意花這個錢，另外一般是文旅產業佔重頭的地區，才有這個（表演）需求。」

老徐說，他在無人機飛手行業工作8年，各個細分領域幾乎都接觸過。老徐介紹，近幾年隨着無人機駕駛培訓興起，培訓行業也細分為幾個職業方向，除了面向成年人的培訓，還有專門面向幼兒的興趣類培訓，面向青少年的競技類培訓，也有面向職業學校學生的培訓。「8年前，整個飛手行業沒有現在成熟，細分出這麼多專職崗位。我們當時做飛手，怎麼樣的活兒都接，畢竟無人機飛行原理都是相通的，所以我們有機會接觸不同的行業。」老徐介紹。

「疫情幾年，對飛手這一行衝擊是很大的」，老徐回憶，因那幾年各地限制人員流動，而植保、巡檢、吊運這些工作，恰恰需要各地跑，那幾年同行們能接到的工作機會，只剩下操控無人機給小區做消殺，或者操控無人機喊話，提醒居民做核酸。「大家真的快餓死了，很多經驗豐富、能力過硬的學員，都離開這個行業了，到現在也沒再回來。」

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高薪神話

如果單看月薪的話，胡立山的幾份工作收入都算可觀，「電力巡檢月入過萬，無人機表演8000塊左右，吊運、植保過萬，測繪9000元。」

植保和吊運按工作量計費。按照目前的市場價，一畝地植保飛手的工價大約一塊多，一架無人機一天大概可噴灑400畝以上。吊運多應用於光伏行業，吊運一塊光伏板，飛手的工價低則2.5元到4元，高則10元到20元，單價高低取決於飛手是否自帶無人機等操作設備，普通飛手一天可吊運200張，更熟練的飛手吊運數量更高。

不過，植保和吊運更接近於自由職業，收入和職業機會都不穩定。無人機灑農藥、播種這些工作，集中在農忙季節。吊運則是跟着項目走，一個吊運訂單的工期長則半年，短則一個月，「工期結束找不到活兒的情況也很常見，我接受不了這個狀態」，胡立山說。胡立山做過不到3個月的吊運飛手，工期結束後他不再做此類工作，「一整天要在野外，曬得快要脱水不說，還得時刻高度集中精力，很累。如果操作失誤，無人機意外故障，維修費都能頂半個月工資。」

胡立山更不喜歡植保工作，這是出於健康考慮，「灑農藥時如果天氣不好，農藥隨着風走，吹到臉上臉會腫，吸進肺裏對身體也不好」。

飛手操控無人機（深圳微時光授權使用）

相比之下，巡檢和測繪這些工作，基本上都在為大企業服務，收入相對穩定。在胡立山眼裏，這算是飛手職業裏的好工作。除了穩定性和工作環境的差異，植保、吊運飛手還面臨其他問題，以植保或吊運為主營業務的企業，一般是規模極小的私人公司，「一個老闆帶幾個人這種」，胡立山去的第一家小公司，頭一天去報到時，辦公室才收拾出來，只有兩三台電腦。

這類小公司實力不足，擁有的無人機設備有限，一旦機器不夠用，常常會鼓動飛手自掏腰包購買無人機。而以電力和測繪為主要業務的公司都會給飛手提供無人機。在胡立山看來，新入行的飛手自費購買無人機，無疑是個虧本生意。一台無人機起碼要幾萬元，為公司打工，花這筆錢不划算，自己找訂單賺錢也幾乎不可能，「新手手裏沒有行業資源，自己找活兒是很難的。」

老徐的看法與胡立山不同，他8年前就開始接觸無人機培訓行業，學員當中不乏佼佼者。老徐認為，像植保、吊運這些工種，飛手如果不想給別人打工，打算自購無人機創業，也要具備過硬的營銷能力，才能更好地生存下去。僅僅在飛手行業待了兩年，胡立山便轉行成為攝影師，如今他在深圳一家工作做攝影工作，待遇、穩定性、工作環境等綜合性價比，在他看來要優於飛手職業。

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普通飛手的就業困局

老徐在山東經營一家無人機飛手培訓機構，他的學員中，男性佔了絕大多數，女性數量不到十分之一。學員的求學動機大致可以分為兩種，一種是求職受挫的群體，找不到工作的畢業生，失業或職場上升無望的青壯年，期待在飛手行業找到就業機會，另一種是因公司業務需要（業務需要有人通曉無人機飛行），被派來學習的群體。

在網絡上，對於無人機飛手這一職業的評價，呈現兩極分化，一邊是「低空經濟100萬人才缺口」、「飛手月入四萬」，另一邊是社交平台上層出不窮的吐槽 —— 「拿到飛手證，根本找不到工作」。

在小紅書上，主題為「考了飛手證怎麼找工作」的相關筆記超過384萬篇。路飛目前在運營一個無人機飛手平台，在這個平台上，有植保、吊運、巡檢等需求的甲方，可以和提供服務的飛手實現互相選擇。

在路飛看來，目前就業市場不景氣，大量求職不順的青壯年湧入飛手行業，飛手數量相比需求已接近飽和，「新手很難入行，有經驗和行業資源的飛手，也面臨競爭壓力。」路飛了解到，隨着競爭加劇，植保、吊運等方向的工價也降低了不少，「這一兩年，植保的工價大概降了一半，一畝地就一塊多」，尤其在北方地區，植保領域發展得較早，價格「越捲越低」。胡立山的觀點與路飛相似，「基本上用人單位都優先招聘有經驗的人員，新手就業困難到不能再困難」。

老徐的觀點與路飛、胡立山不同。老徐認為，新入行的飛手求職難，是因為存在訊息壁壘，「剛拿到證的學員，沒有找到尋找好工作的渠道。招聘APP上那些工作，都是別人挑剩下的活兒，（職位）實在找不到人了，才會掛到招聘平台上，那些崗位不可能有高薪的。真正有油水的活兒，早就在行業交流群裏瓜分完了。」在行業內沉浸8年，老徐手裏有大量的行業資源，他除了經營培訓機構，也承接來自全國各地的植保、吊運訂單，然後再將訂單分發給信任的飛手，他做的只是中間的分包工作。

但在胡立山看來，恰恰是這種資源壟斷，導致新入行的飛手求職困難重重。胡立山求學的培訓機構，也存在壟斷現象，「手裏攥着測繪、巡檢等更好的工作資源，不肯給學員，只給我們介紹一些又苦又累的工作」。老徐不認為眼下飛手的數量飽和，「這行依然是缺人的，尤其缺有經驗的飛手」。

「拿到證，只是讓老闆放心把無人機交到你手裏。一架無人機要六七萬，再搭載上高清傳感器、雷達、熱成像等裝備，可能價值十幾萬、二十幾萬。」在老徐看來，拿到一個執照，這是飛手入行的最低門檻，實際技能還需要長期打磨。老徐介紹，隨着技術發展，市場上的無人機，智能化、自動化程度越來越高，而對飛手來說，操控無人機的技術門檻越來越低，飛手想單靠技術形成差異化競爭力，幾乎不太可能。飛手的競爭力，更多來自面對複雜飛行場景（如電力巡檢）的應變處理能力，應急救災等突發場景的實戰積累，這些都需要從業者日復一日操作形成的實地經驗。

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良莠不齊的培訓市場

8年前，老徐的熟人在山東開辦了一家無人機培訓機構，機構缺少教練，熟人派老徐去萊蕪一家機構學習無人機駕駛，「當時國內的培訓機構很少，可能都不到100家」。

2024年年初，低空經濟首次被寫入政府工作報告。同時，《無人機駕駛航空器飛行管理暫行條例》2024年1月1日實施，根據條例，操控小型、中型、大型無人機的人員必須持有相應的飛行執照。無人機培訓機構激增，2023年年底，全國的培訓機構大約有700家，到目前已超過2000家。

培訓機構內，學員進行虛擬無人機操控訓練。（深圳微時光授權使用）

「我們這行現在說句不好聽的，是『水淺王八多，遍地是大哥』」，老徐形容。「這一行，培訓機構是最賺錢的。學費貴，沒有統一標準，很多就業不順利的人，為了找出路，都去培訓機構考證去了。」路飛說。同樣在武漢的培訓機構考取CAAC機長證，胡立山的學費是7000元，一年半後陳馳交了1.8萬學費。半個多月前，深圳一家培訓機構向我提供的報價是1.08萬（通過CAAC機長證考試）。

胡立山對培訓機構尤為反感。在他看來，很多培訓機構實際上是在「割韭菜」，他們在網絡上誇大飛手職業的工作機會，且將收入吹得天花亂墜，很多學員被虛假宣傳誤導，繳納高額學費後求職無門。另外，一部分培訓機構打着「包就業」的旗號，事實上給學員推薦的工作機會大都不靠譜，「要麼是試用期內把你辭退，要麼是工作環境很糟糕，你幹一段時間，自然會主動辭職。」

與胡立山同期進入培訓機構的一名女生，進入機構推薦的公司後，被公司百般刁難，先是被調離飛手崗位，轉做事務性職位，不久後又被直接辭退。他的第一份工作也來自機構推薦，幹了一個月他主動離開了，「早上9點上班，白天出去飛無人機，晚上回去整理數據、資料，每天熬到凌晨12點、1點，誰也頂不住。」

老徐了解到，這兩年來，不少新開的培訓機構，教學資源有限，「就找那些剛考過證，沒有任何實操經驗的學員，來做教練」。在老徐看來，不同的教練，傳授給學員的知識面可能差距甚遠，經驗豐富的飛手做教練，會跟學員分享很多幹貨，比如實戰經驗、行業現狀，老徐的機構還有行業應用課程，「教學員如何找訂單，怎麼和甲方談合同，進場服務前做哪些準備，作業流程是甚麼，尾款如何結等等」。

「學員考完證之後，不會再回機構考第二遍，這就是一錘子買賣，跟拍婚紗照一樣，被坑了也就被坑了，所以那些渾水摸魚的培訓機構，也有它的生存空間。」老徐認為，這也是無人機駕駛培訓行業良莠不齊的一大原因。

（為保護個人隱私，文中胡立山、陳馳、路飛為化名）



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