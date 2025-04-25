科技業沒榜上！2025全球10大「最賺錢行業」出爐　哪行業排第一？

科技業常被認為是薪資高、產業前景好的行業，但根據市場研究機構IBISWorldT預測2025年全球營收最高的10大產業，科技業竟然不是最賺的行業，甚至並未上榜。名列第一的行業為人壽與健康保險業，而汽車銷售與商業房地產緊追在後。



營收最高TOP 1：人壽與健康保險業（5兆5319億美元）

隨着全球人口老化，人們對保險的需求越來越高，該行業提供消費者必要的風險管理，是金融業重要的組成部分。該產業保護個人免受當前、即時、長期的疾病、傷害和死亡成本，透過合併各種風險，該產業保護潛在損失。雖然極有可能受到宏觀經濟的衝擊，但預計近五年內，產業收入將以0.6%的複合年增長率增長至5.5兆美元。

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營收最高TOP 2：汽車銷售產業（4兆3575億美元）

金磚國家和東協成員國等發展中國家經濟的強勁成長，推動了全球汽車經銷商的收入成長，已開發經濟體主要注重增值汽車的購買，而新興市場則主要注重數量。整體而言，本期營收複合年增長率為 0.7%，達到 4.4兆美元。

營收最高TOP 3：商業房地產（4兆3298億美元）

若當前經濟前景不確定性上升時，投資者可能會感到沮喪，因此該產業容易受到貿易衝突或流行病等全球性動盪的影響。而過去因新冠疫情嚴重抑制了需求，但隨着疫情好轉，其經濟也從流行病中復甦，2023年營收增長1.6%，總體而言，預計5年內，行業收入將以年均 1.3% 的速度成長，達到 4.6 兆美元。

2025年全球營收最高的10大產業：

營收最高TOP 1 人壽與健康保險業（5兆5319億美元）

營收最高TOP 2 汽車銷售產業（4兆3575億美元）

營收最高TOP 3 商業房地產（4兆3298億美元）

營收最高TOP 4 退休基金行業（4兆2969億美元）

營收最高TOP 5 石油與天然氣勘探與開採（4兆2338億美元）

營收最高TOP 6 汽車製造（2兆8761億美元）

營收最高TOP 7 直營一般保險公司（2兆8585億美元）

營收最高TOP 8 汽車零件及配件製造（2兆7212億美元）

營收最高TOP 9 無線電信業者（2兆73億美元）

營收最高TOP 10 工程技術服務（1兆9844億美元）



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