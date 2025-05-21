你有體臭「只是同事沒說」！韓企業打防臭戰要求員工「做3件事」

一間韓國的公司最近因一則員工必須每天洗澡的內部公告在網上掀起熱議。這份公告於4月24日被上傳至 X ，引來大量關注與討論。



據《韓國時報》報道，該公告提醒員工注意個人衛生，為即將到來的炎熱、潮濕的夏天做準備。

公告中建議：

．每天至少洗一次澡

．穿着乾淨的衣物

．視情況使用止汗劑或濕紙巾



公告中甚至語出犀利地寫道：

別以為自己沒有體味，是同事沒告訴你罷了。

此外，公告中也要求員工保持辦公室通風良好，例如每天上班前與午餐後開窗通風，並在必要時開啟冷氣。

最初在 X 上發布這份通知的員工表示：「大家都在同一空間工作，我很感激公司有這個提醒。有時候有人穿着沒完全乾的衣服來上班，確實有些尷尬。」

也有網友留言說希望自己公司也能發布類似通知。不過，並非所有人都買賬。一部分網民認為，這樣的事情本該是基本常識，不需要公司來提醒。

目前，韓國南部地區氣温已逼近29°C，全國也正邁入悶熱的夏季。根據韓國氣象廳數據，2024年夏天創下了歷史最高平均氣温（6月至8月達25.6°C），難怪公司要提早打響防臭戰！

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