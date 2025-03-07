妒忌前同事被裁後竟有更好工作！事主竟想「玩踢爆」被網民斥無品

當看到能力不如自己的同事換了一份更好的新工作，你會有何反應？近日有網友發文，表示一位能力不如自己的前同事找到了一份更好的新工作，讓她覺得相當不公平。



看來事主的心結仍未能解：（按圖了解）



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事主在Dcard發文，表示自己的同事因為做事老是出錯，學習能力也不好，在上個月被以不適任被裁員了。最近事主發現他居然更新了履歷，而且是去了一家更好的新公司，這讓她覺得相當不公平。

事主覺得前同事的能力並不好，憑甚麼能去更好的公司，讓她很想打電話給前同事的新公司，向他們揭露他以前的情況，試圖讓他再次被裁。但事主也擔心對方的公司不會相信，同時害怕被人發現自己是爆料者，於是發文詢問網友自己該不該打這通電話。

文章一出，許多網友留言指責事主：

・「妳好沒品，妳有能力妳就去應徵面試啊」

・「嫉妒的嘴臉真的好醜陋」

・「都已經不是同事了還想搞人家，誰遇到妳誰倒霉耶」



還有網友提醒這樣有被告的風險：

・「妳可以打，但有可能吃上毀損名譽罪名」

・「支持她打啦，下一篇文就是被告名譽毀損罪要怎麼辦」



也有網友表示，可能是新公司的工作剛好與前同事的能力契合：

・「他在原公司不好不代表在新公司會不好，不一樣的工作環境不一樣的工作內容，妳如果羨慕應該是去找一個更好的工作」

・「妳不喜歡他，但他有些特質或沒表現給妳看的能力剛好是其他公司需要的」

・「每個人的學習曲線不一樣，那不代表能力不好，是那一份工作不適合他」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】