10個事業道理成熟後才懂！識人先要識字、面子「這時候」最值錢

當你在職場打滾了一段日子，自然會明白到一些書本沒有教的知識。今天半宅職薯就和大家分享十點人成熟後才會領略到的道理。



以下的道理，你在年輕人或許未必贊同：（按圖了解）



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1. 低聲下氣才是進取的表現

當你每次低聲下氣，其實你都正在求人給予你一些幫忙。而每次獲得幫忙，你的實力都會增強一些，做事更加暢順。所以越想上進，越要低聲下氣。

2. 能夠上流一級已是很大成就

有很多例子都顯示，大部分人都不能夠擺脫上一代所屬的社會階層。如果你上一代是小康之家，在你這一代能夠上流成為中產，你已經是人中龍鳳，有很大的成就。

3. 上司年紀比你小代表公司開通

很多人都有一個思想謬誤，覺得上司年紀應該比自己大。長江後浪推前浪，一代新人勝舊人。如果你從未遇過年紀比你小的上司，那只代表你公司太守舊。其實你一樣可以，成為年紀比你大的人的上司。

4. 面子於放低時最值錢

面子其實很值錢，特別是如果你放低它便可以換錢的時候。有一句說話你應該聽過：如果你的面子可以換錢的話，那已經代表你是一個人物了。

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5. 不識字很難識人

常常聽到「識人好過識字」，但事實是，如果你識字太少，你會很難才識到人的。要識人，首先要令人覺得有識你的價值。

6. 適當暴露短處

鋒芒太露容易惹人攻擊。適當地暴露自己的短處，可以避免別人攻擊你的長處。

7. 真朋友最能開玩笑

如果你仍然有一些拿你做笑柄的朋友，那麼我可以告訴你，他們就是你一生的朋友。

8. 投資向前看

不要後悔當年金融海嘯冇買樓。投資就像巴士一樣，走了一班車，之後還會有另一班車。你應該問自己為甚麼不現在立即去研究投資方法。

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9. 接受這一代的現實

你必須接受，你這一代需要出賣勞力，下一代才可以靠用腦賺飯食，再下一代才可以變成 blue blood。

10. 今天就是最年輕的一天

今天就是你在餘下人生之中最年輕的一日。好好享受還有一絲青春的身體，做自己喜歡做的事。

結語

上面說的不是甚麼金石良言，只是半宅職薯的一些想法。適用的話，拿一些去用；不適用的話，你也可以創造屬於自己的道理，改變餘下的事業旅途。

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