內地同事覆訊息頻傳「= =」！事主睇到嬲 後來才記得這符號意思
撰文：聯合新聞網
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文字是人與人溝通的工具，隨着時代進步，現在的人還會摻雜一些符號。有一名網民抱怨在跟內地的助理聯繫工作時，對方用了「==」的符號，讓他看了非常火大，事後才理解對方的意思，貼文引起其他人熱議。
這名台灣網民在社交平台 Threads發文寫道，他常用微信和內地的助理溝通公事，日前提醒對方把客戶要的資料用郵件送出，但助理卻只回了「==」的符號，他再詢問一次「什麼時候能發？」，得到的回覆仍然是「==」這個符號，讓他看了火都上來了。
冷靜幾秒後，他才想起這個符號在內地是「等等」的意思，而在台灣，多數人都把這個符號當作是「無言」、「無語」的意思。貼文一出，也引起不少討論。
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有人也有遇到同樣的狀況：
．「十多年前經常這樣用，但也不會打中間的空格，有空格就很像表情」
．「我在愛爾蘭的中企上班，一開始問同事東西，也是一直收到『==』，在收到好幾個『==』之後，我就問『請問我是說錯什麼嗎？為什麼一直==』，才知道是等等的意思，真的是白生氣了耶」
．「我也是同事被惹怒後，才知道『==』是等等的意思」
不過也有人沒見過這種用法：
．「我在工作中也沒見過有人這麼用欸」
．「這年紀應該不小了，這個『等等』用的人很少了」
．「嗯？我以為是表情符號。我在內地工作場合上真的沒見過有人用這個回覆微信，你助理是不是很年輕？千禧時代前後的人？」
．「我問了我好幾個內地朋友，沒有人在用這個耶」
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