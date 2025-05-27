Google、Meta工程師年薪究竟有多少？矽谷物價高卻也是追夢之地

想成為高薪科技業的一員嗎？在美國矽谷，科技巨頭如Meta、Google和Databricks的Staff Engineer（資深工程師）薪資水準令人震撼！根據Facebook專頁「科技工作講 Tech Job N Talk」分享，一位擁有10年年資的工程師，拿到的年薪加上股票與獎金，年收入輕鬆突破 513,000美元 到 627,000美元 大關（約港幣400萬至490萬元）。相較之下，台灣一般工程師要花多少年才能追上？本篇帶你深入解析矽谷與台灣工程師薪資差距。



矽谷Staff Engineer薪資總整理：年薪破台幣2000萬

根據「科技工作講 Tech Job N Talk」，在美國大型科技公司，Staff Engineer（如Meta E6、Google L6）是工程師生涯的重要里程碑，不僅能擔任小型團隊主管，薪資待遇更是遠超一般資深工程師。

以下是一位擁有10年年資的工程師，近日分享他從Meta、Google和Databricks拿到的薪資條件：

Meta (E6)

Base（底薪）：250,000美元

RSU（限制性股票，四年攤提）：1,100,000美元

Bonus（年終獎金）：50,000美元（約20%）

Sign On Bonus（入職獎金）：45,000美元



Google (L6)

Base：240,000美元

RSU：900,000美元

Bonus：48,000美元（約20%）



Databricks (L6)

Base：210,000美元

RSU：1,500,000美元（四年攤提，未上市公司）

Bonus：42,000美元（約20%）



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以第一年估算年收入，換算新台幣驚人

假設使用1美元兌32元台幣的匯率，並且每年平均攤提25%的RSU股票，這位工程師第一年平均預估年收入為：

Meta（E6）：620,000美元 ≈ 台幣1,984萬元（約港幣 486 萬元）

Google（L6）：513,000美元 ≈ 台幣1,641萬元（約港幣 400 萬元）

Databricks（L6）：627,000美元 ≈ 台幣2,006萬元（約港幣 490 萬元）



值得一提的是，Google第一年股票實現比例通常更高（約33%），若依此推算，實際收入可能更高。

台灣工程師要追多久？現實差距不小

根據台灣最新科技業薪資調查，台灣一般資深工程師（約5~10年年資）年薪落在台幣80萬至150萬元之間（約港幣 21 萬至 40萬元）；就算是台灣一線大廠（如台積電、聯發科）內部資深工程師，年薪頂多落在250萬至350萬左右（約港幣 67 萬至 93 萬元 ）。

換言之，一位矽谷Staff Engineer一年賺到的薪水，大約需要台灣一般工程師7年至10年才能累積，差距可說是天差地遠。

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不過，也有網友表示：

．「在加州的話扣稅完2000萬剩1200，物價是台北三倍，所以差不多等於台北稅後400等級而已。台灣相較之下是富人天堂，稅低到令人髮指，稅後400萬，撫養拉滿也不過等於稅前5xx而已，不怎麼樣啦，有實力的還是留台灣就好」

．「物價三倍，但像是車／房／精品等等，這些可能的高開銷物品都不是三倍」



也有人說：

．「你又不會餐餐外食＋月光，賺完回台灣啊，存資產的速度是四倍」



在矽谷，只要具備深厚技術實力與正確領域經驗，即使是10年年資的工程師，也能達到年收近 680 萬美元 的水準。相比之下，台灣工程師若想要突破收入天花板，除了累積資歷與技術，選擇產業與地點也成為關鍵。矽谷薪資神話，或許正是許多科技人持續努力、留學深造的最大動力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google、Meta薪資破千萬！矽谷工程師高薪真相曝光：為何過來人寧願留台灣？】