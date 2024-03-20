搵工｜不懂AI？你還有EQ、解難能力嗎？這20項軟硬技能目前最搶手

求職履歷要寫甚麼內容，才能快速讓面試官留下深刻印象？其中「技能」是最重要的加分條件之一，如果能讓招募人員迅速留下深刻印象，就能大大提高面試優勢。《快速企業》（Fast Company）分別就軟、硬技能，列出當前求職市場上最為重要的 20 項技能。如果最近有轉職、換跑道的打算，快盤點一下自己是否有這些能力吧：



以下的20項能力，將是今後職場特別注重的工作能力：（按圖了解）

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解決問題、批判性思維、情商⋯⋯職場上最重要的十大「軟實力」

1. 解決問題

無論甚麼工作都會遇到難題或挑戰，必須展現出你能迅速且找到有效解決方案的能力。

2. 批判性思維

理性且深思熟慮是「批判性思維」的基礎，並可思考問題或專案，制定最佳流程或解方。LinkedIn 也提到，在人工智慧（AI，Artificial Intelligence）席捲職場之下，這項軟技能會更凸顯人類與機器的差異。

3. 靈活性

許多組織和行業渴望具備彈性、高度適應能力的員工。這些人不會害怕改變，而是願意持續學習、擁抱各種錯誤。

4. 團隊合作

大多數職責都需要與他人合作，可以分享你過往如何與團隊一起取得成功。

5. 溝通能力

無論是書面、面對面還是遠端協作的情境，必須在各種狀況下都能與上司、同事和客戶良好的溝通。

6. 組織能力

為自己、同事或專案制定可執行的任務時程與項目，這項能力也會體現在如何呈現自身履歷。

7. 創造力

超越傳統思維，提出創造性解決方案，在任何職位都是顯着的優勢。如果想讓招募人員更加了解自己，能結合過往解決問題的過程，或附上文字、設計作品集。

8. 情商

《今日心理學》（Psychology Today）指出，情商（EQ，Emotional Intelligence Quotient）是識別和管理自己及他人情緒的能力。放到職場上，這意味着你得以理性、冷靜地應對各種狀況，不失去控制。尤其對應徵管理階層的求職者來說更重要。

9. 注重細節

遵循規範與指示來完成工作，是任何職位都期許的特質。不妨回想有沒有因為你的細心，而發現或修正的潛在錯誤。

10. 責任心

責任心不只是完全負起自己的職責，更要對其有要求、追求進步。願意承認錯誤也是其中一環，這代表你願意改善、持續精進自己。

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最重要的十項「硬技能」：不專屬於特定職位，能作為任何職位的額外優勢

1. 數碼技能

不需要使用電腦和軟體的職業非常有限，除了通用的視訊會議軟件、文書軟件外，建議可再拆分這項技能為 2～3 個領域，呈現起來會更加具體。

2. 設計

設計能力不只是設計師必備的技能，行銷、廣告、工程領域從業者若能熟悉設計技能，也會獲得加分。

3. 數據分析

越來越多工作涉及的流程、結果，都能取得量化數字，因此數據已經成為最重要的決策依據，求職者能提供相關經驗，便於招募人員了解。

4. 溝通、協商能力

業務、採購等職位需和許多外部人士建立關係，同時企業內部的跨部門合作中，如何高效達成合作，減少溝通成本也十分重要。如何達成高效合作、成功議價將會是主要挑戰。

5. 數學

金融、商業、醫療等領域需要工作者具備一定程度的數學能力，同樣可成為履歷上的亮點。

6. 專案管理

基本上所有工作都會運用到專案管理（project manage）能力，能在履歷上舉例你過去按時且成功完成的大型任務，印證你有資格寫上此項技能。

7. 行銷能力

任何產品或服務都需要好的推廣策略，假設能帶着「發揮公司亮點與優勢」的角度執行各種工作，相信也會成為企業搶手的人才。

8. 行政工作

這並不是要你說自己多會處理各類行政庶務，而是可搭配軟技能的「注重細節」或「組織能力」，以實際工作內容凸顯細心與善於規劃的特質。

9 . 寫作能力

文字能力如今依然重要，無論是一封得體的電子郵件，還是構思產品頁面的文案，都是在各類型職務中能營造的優勢。

10. 外語能力

具備雙語能力會是一項很棒的硬技能。即使某個職位或公司一開始並不需要，他們也可能對您的能力持有好感。

技能不是越多越好，符合職缺、有具體成就才是關鍵

上述 20 個軟硬實力，都是當前人才市場最需要的技能，然而這不意味着求職者應該在履歷中放入越多能力越好。重點是在該職位空缺的描述中，尋找相關的關鍵字，並凸顯特定的技能即可，一份好的簡歷並不能單靠技能數量取勝。

《福布士》（Forbes）補充，簡歷「應該強調成就，而不是責任」。這代表你在告訴招募人員這些技能關鍵字時，不該只闡述負責了哪些事、工作內容為何，而是你創造了哪些價值。作法可以是明確的數據，像是減少 50% 成本、帶動 2 倍業績成長等。也能透過好的故事，例如遇到甚麼挑戰、怎麼解決等，更生動且具體展現自身能力。

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