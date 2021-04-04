職場12星座｜2021求職轉工運5強　金牛事業爆發、天秤謹慎理智

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編按：辭職跳槽，轉換一下工作環境在現今職場是很常見的事。而在2021年，以下這5個星座的求職跳槽運最佳，不妨試試跳出舒適圈，爲自己開拓新方向！

2021年最佳求職跳槽運的5大星座（按圖看清！）

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金牛座

無論是初入社會的新人，還是多年懷才不遇的職場老油條，默默耕耘的你都有可能在今年迎來事業上的大爆發。升職加薪成為團隊領軍人物，並有機會接手潛力十足的項目。這是一次很好的登高機會，部分人的命運、階級也許就此改變 。

水瓶座

對於某些星座來說，今年是停滯的、迷茫的、起伏不定的……但對你來說，飛機剛剛離開跑道，要做的就是繼續攀升。別畏手畏腳，事業的紅利正在朝你敞開大門，比起左顧右盼，更重要的是堅定自己內心的選擇，幹就完事兒了！

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處女座

當別人辛苦為生活奔波時，你的2021年整體上沒有大風大浪，但能夠穩中求勝。抱着平常心，把手頭工作做好，當你以為這又是平平無奇的一年時，可能會突然被提拔，或是嚮往的工作邀請砸到了自己手上。

人馬座

方向感很重要，別再瞎忙碌，回歸理想，及時轉換跑道，是職業發展的關鍵。一旦你找准了發力點，工作道路會越走越開闊。儘管這意味着今年對你來說會比較辛苦，但無論在物質或心靈上，你都會體驗到更豐盈的存在感，收穫滿滿。

天秤座

今年的你不會輕易被外界動搖，越來越能找到自己的步調，在發揮創造力的工作上表現尤其突出。你變得更為謹慎和理智，但每一步選擇都是精准發力，付出一定有收穫。尤其在下半年，貴人運提升，主動出擊將為自己創造機遇。

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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