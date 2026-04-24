AI訓練員成跨境招聘新寵　港企搶人才不再只為慳成本

隨着人工智能（AI）技術不斷發展，企業對人才的需求亦出現顯著轉變。人力資源管理平台Deel最新發布《全球招聘趨勢報告》顯示，人工智能訓練員（AI Trainer）已成為香港大型企業最熱門的跨境招聘職位，需求更超越傳統的軟件開發人員及業務拓展職位。



Deel 南北亞企業拓展區域主管 Karen Ng (左一)表示，人工智能訓練員已成為本港大型企業最熱門的跨境招聘職位。(Deel 提供圖片)

報告指出，AI訓練員已成為全球市場中的獨立專業類別，2025年跨境聘用人數按年急升約283%，為平台上增長最快的職位，目前已有逾7萬名相關人才受聘於600多間企業，負責訓練及優化人工智能系統。

Deel南北亞企業拓展區域主管Karen Ng指出，香港企業正邁入建立AI基礎設施的階段，人工智能訓練員已成為本港大型企業最熱門的跨境招聘職位，大企業對於對能夠訓練及提升AI系統表現的專才需求殷切。

企業不只為降低成本而外聘人手

報告亦強調，企業不再單純為降低成本而外聘人手，而是透過全球招聘吸納具備專業技能的人才，目前香港企業主要從印度、美國及英國等高技能市場招攬人才。至於在區域層面，數據顯示，香港企業聘用中國內地人才的比例按年上升56%，內地已成為本港第五大人才來源地，顯示兩地人才市場進一步融合。

另一方面，香港專業人士在國際市場同樣具競爭力。報告指出，美國已成為香港人才以名義僱主模式受聘的首要市場，按年增長逾五成，其次為英國及新加坡。熱門職位包括軟件開發、業務拓展及銷售管理，反映本港人才在技術及商業領域均具優勢。

創造收益的職位薪酬增長最為顯著

薪酬方面，能直接創造收益或提升營運效率的職位薪酬升幅最為顯著，其中銷售客戶經理薪酬按年上升35.7%，營運經理及軟件開發人員亦分別錄得25.7%及22.5%的增長。相反，業務拓展人員薪酬則出現下滑，顯示企業更重視執行能力而非單純開拓市場。