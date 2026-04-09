香港Web3創意大賽吸引逾300大專生參加 培育金融科技創新者

由科技大學工商管理學院技術與商業生態研究中心、投資者及理財教育委員會及數碼港攜手合辦的大專學生Web3創意大賽—「2026 Hong Kong Web3 Ideathon: AI, FinTech and Financial Literacy」早前舉行，賽事共吸引逾 300 名大專學生參與，針對現實金融挑戰，應用創新科技提出解決方案。



香港大學學生組成的冠軍團隊，以及投資者及理財教育委員會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡。(科大提供圖片)

入圍決賽的九支隊伍向評審團展示他們的創新方案，當中獲得冠軍雙人團隊的項目，旨在協助熟悉 Web3的投資者在保有個人數據自主權的同時，接入傳統金融服務，包括機構投資機會、信貸及顧問服務。亞軍及季軍團隊的項目則分別聚焦於助力外籍勞工成長，以及打造自動支付錢包。

為表揚決賽隊伍的創意成果，賽事合共頒發九萬港元獎金予決賽入圍隊伍。表現優秀的合資格隊伍亦可獲數碼港創意微型基金或數碼港孵化計畫的優先面試機會。

技術與商業生態研究中心副主任孟昭莉表示，2026年香港Web3創意大賽匯集了香港各高校學生，共同探索Web3、人工智能和金融創新的潛力。她感謝所有參與者共同構思並塑造一個更具創新性和包容性的未來。

投委會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡說，這個創意比賽不但提供一個獨特平台，讓大專生運用Web3和人工智能技術，展示其創意十足的商業計劃，而把財務管理原則融入Web3和人工智能內容之中，也凸顯投資者及理財教育的重要角色。

數碼港區塊鏈及數字資產總監李懿政稱，此次Web3創意大賽不僅僅是一場比賽，更是人才、創意和創業項目的孵化平台，助力香港數字資產和區塊鏈生態系統向前發展。