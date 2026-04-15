華為香港科技周2026　辦多場論壇聚焦AI技術與生態共贏

撰文：高雲昇
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「華為香港科技周2026」周一（13日）起一連四日於灣仔香港會議展覽中心舉行，並與第四屆香港國際創科展（InnoEX）同期登場。華為舉辦15場行業專題論壇，涵蓋政府、教育、醫療、金融、交通、電力六大範疇，邀得近800位業界行業領袖及持份者出席，深入探討人工智能（AI）於各行各業的創新應用及實踐。

「華為香港科技周2026」於InnoEX，展出多項創新解決方案。(華為提供圖片)

在科技周期間，華為設立「AI+ Gallery」展廳，劃分為「AI+GOVERNMENT」、「AI+INDUSTRIES」、 「AI+INFRA」、「AI+ECO-SYSTEM」四大區域，集中展示多項前沿AI技術方案。在「AI+ Infra」展區，華為重點呈現以通用計算+AI智算的算力底座，為本港各個行業数智化提供高性能、易用好用的國產算力，包括以全息3D互動形式亮相的Atlas 950 SuperPoD超節點，以及TaiShan 950 SuperPoD通算超節點運用內存語義通信技術等。

廖振新稱正積極推動自動駕駛車輛廣泛應用 冀邁向無人化

運輸及物流局副局長廖振新出席論壇致辭時表示，特區政府正全速推動AI產業化和應用，讓AI走進市民的生活日常，包括在運輸物流發展方面推動升級轉型，以科技應對未來社會發展、人口增長及出行模式轉變帶來的挑戰，務求令市民出行時「行得快、行得順、行得好」。他提到，香港正積極推動自動駕駛車輛的發展與廣泛應用，目標是推動其邁向無人化、規模化及商業營運。

運輸及物流局副局長廖振新在「數據覺醒，AI賦能港城交通」交通論壇致辭。(華為提供圖片)

華為交通智慧化軍團COO沈素榮表示，數字化、智能化、低碳化是未來交通行業最確定的發展趨勢，華為將持續加大投入，堅持科技創新，構建穩定可靠的數智底座，服務全球交通與物流行業發展。

教育局副局長施俊輝在「教育+AI，共贏數智新未來」教育論壇致辭。(華為提供圖片)

在「教育+AI，共贏數智新未來」論壇上，教育局副局長施俊輝致辭時提到，教育局正編訂《中小學數字教育發展藍圖》，將於今年內公布，內容涵蓋推展數字教育的整體策略，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、編訂 AI 素養架構、加強教師 AI 培訓等，以加強推展應用AI於學與教，推動學校教育高質量發展。他期望，教育工作者及各界持份者攜手合作，推動香港教育數字化轉型。

華為公共事業軍團副總裁張成濤表示，華為憑藉AI領域的技術積累，協助內地多所知名高校搭建智算平台，支援各學科的AI科研創新。

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