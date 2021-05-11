讓不長進的同事猜度老細喜惡吧！努力取悅別人不如專心做好這事…

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-05-11 13:19

「這樣做會不會出錯？」、「老闆會比較喜歡哪一個方案？」你是否經常顧慮太多，是個難以果斷下決定的人嗎？其實筆者也常常想東想西，尤其特別在意他人的想法，總想著要面面俱到，結果花了很多時間討別人喜歡，反倒對重要決策造成不好的影響。

如何改善太在意上司想法的問題？（點圖閱讀）

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在心理學上，像這種讓內心糾結的負面情緒稱之為「反芻思考（Rumination）」。專家表示，當我們在生活中遇到問題和阻礙時，大腦會本能地找出原因；但若是找不出原因的話，心理會歸咎於自己身上，使我們陷入苦思，並且造成情緒低落。

至於在職場上，過度思考恐會浪費時間和寶貴的能量，因此在面對猶豫不決的情況時，該如何停止胡思亂想呢？

專注於成果而並非取悅他人

我想起 Facebook 營運長 Sheryl Sandberg 曾說過：「如果一個女人是出色的工作者，如果她相當能幹，且她只專注於成果而並非取悅他人，那麼她的舉止就會被說像是男人。而如果她的舉止像個男人，人們就會不喜歡她。」一語道破許多女性不敢在職場上當女強人的原因。

儘管你害怕被貼負面的標籤，或是做出錯誤的決定，請記住絕對不要一昧地想著討好別人的選擇。這個時候，應該要果斷地相信自己能力，聆聽內心的聲音，並且勇往直前。或許你會擔心結果並非預期，但這都是職場學習的經驗值。

相信自己已經做得最好

如果內心糾結的情況很常發生的話，那麼不如先從頭練習！我們可以每天空下一小段時間，或許是在睡前的時候，放下手機、遠離任何 3C 用品，對自己的一天進行總結，反省可以做更好的部分，當然也要鼓勵自己做得好的地方。這個舉動的目的在於培養信心，培養能獨立解決困難的能力，在緊要關頭時可以竭盡全力，發揮所長。

先專注眼前的問題

努力不一定會成功，但不努力一定會失敗。無論你的工作是在櫃台擔任接待、在辦公室當會計人員，抑或是身為管理階層者，在職場中遇到難題時，都應該專注於眼前的問題，並以更加積極主動的心態去面對，以免錯過最好的時機。

很多事，想太多只會過度放大問題，並且越想越亂。不妨深呼吸，跟著我們一起從以上 3 個方向開始改善吧！

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