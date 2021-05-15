緊身褲、高筒鞋誤穿更顯胖？　4件單品着返工隨時令蘿蔔腳成焦點…

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-15 10:30

每個人的身材都有優缺點，在穿搭的時候，懂得藏拙也是非常重要的一環！過去女大也傳授過不少梨形身材的搭配撇步，而這次，小編聽到了小蘿蔔的心聲，要來分享小腿粗女孩們的穿搭地雷，一直苦惱小腿很粗勇、修圖修到眼睛疲憊的你，之後出門拍照打卡，就別再這樣穿啦！

微胖女生要學怎避免因小腿而顯肥了！

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1. 緊身褲

知道自己身材強項不在腿，就別再穿上會一秒暴露真實腿型，好嗎？不只是腿的粗細讓人一眼看光，連外擴的扁方屁股都是大放送的秀出來，瞬間讓整個人腫了5公斤，真的很想要穿緊身褲的女生，可以選擇在外面加件長外套來藏曲線，或是搭配長靴，遮腿又顯高。

2. 5分中長裙/褲

若你就是只有小腿肌肉結實又明顯，那麼請遠離5分長的中長裙吧！卡在膝蓋的長度，反而會更凸顯小腿線條，不只身材會變成55身，背影看過去，蘿蔔腿的模樣，真的是會讓你自己看了也崩潰，選擇安全牌的長褲、寬褲，不用動腦想穿搭又可以穿出顯瘦感。

3. oversize 下衣失蹤穿法

再次提醒各位小腿粗女孩，那種會讓人把目光鎖定在「雙腿」的oversize 下衣失蹤穿法，真的不要輕易嘗試，不只沒有你想像中的嬌小可愛，還會拉短身材比例，又矮又胖（哭）

4. 高筒鞋

小腿粗的女生，拜託！千千萬萬！不要再挑戰自己去買高筒鞋了，那真的不行！因為高筒鞋會把最顯腿細的腳脖子整個遮住，讓你的腿型瞬間成為又圓又胖的圓柱體，營造出下盤非常穩重的視覺感，小編用一個語重心長、過來人的身分在苦勸你，購物車那雙鞋，就讓它去吧～（省一筆也好）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】