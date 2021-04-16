職場12星座｜抓緊4月成為職場女強人　除白羊這3個星座也是潛力股

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-04-16 12:18

來來來！既然萬物都蘇醒了，那就是搞事業的好時候了。尤其是這幾大星座女，4月份對你們來說可是很要緊的。畢竟能不能就此成為職場女強人，和這個月的努力密不可分啊！

4月有望成為職場女强人的星座有甚麼？（按圖看清）

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處女座

答應我！你們這個月的職場look不准重樣！今天幹練御姐風、明天就休閒西裝風，不要素顏上班！因為4月，你們可總是會有些行業交流或職場社交。姐妹們！不管是結識貴人或解決個人問題，都是重要時刻！

而且更過分的是，不僅美還倍兒自信，職場工作雖多卻極為順手！但記得！任何指示或意見，記得確認100遍再執行，不然小心焦慮到脫髮！

金牛座

一直悠哉的金牛女們，開始隨着暖意喚醒了自己的改變欲。4月，在職場上，可以放心地調整自己的發展大方向，認真思考即將到來的時代紅利有沒有能和自己沾邊的，用心發現新的商機，能幹甚麼我們就慢慢做起來！有錢不賺是大傻子啊家人們！

但是！鐵打的打工位，會有流水的煩心事啊！別記心裏，不然容易老！保養費過於昂貴！

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白羊座

這個月的白羊女生們請記得！創新！創造！創意！反正一切跟創有關的自己去組詞吧。而且這些自我價值的體現，一定會讓你大放異彩。在月中之前，自信去做自己準備已久的事情吧：開始新專案、跳槽……

但記得！忠言逆耳、群策群力！來自合作方、同事領導，甚至對手的話，只要是正確的，哪怕跟自己的想法相悖，也要誠懇接受。女孩子火氣大傷肝！

天秤座

這個月的天秤女生們，簡直會自帶一種成熟穩重的職場光環，畢竟4月的你們將重拾話語權和控制權，好傢伙！願稱你們為OL姐姐！但不要太逞強哦，女孩子要戰略性學會示弱啦！

培養或尋找個靠譜的新搭檔甚麽的，能分擔分擔，畢竟這個月不管是你和客戶還是自己人，合作運都是一等一啊！提醒你！由於你真的又美又有能力，好傢伙！美女容易被針對。

沒上榜的各位，別着急，因為你們不用走職場啊，直接發財啊各位！

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