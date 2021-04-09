新加坡推小鮮肉擔任「鐘點猛男」「半裸服務」清潔家居反應熱烈

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-09 14:58

猖獗的新冠疫情讓不少人逗留在家的時間變長，居家清潔也因此變得更重要。新加坡公司VEHS瞄準商機，在4月9日至10日推出「猛男清潔服務」（Hunky Guy Cleaning Service），讓女主人在家眼睛吃冰淇淋，也能讓家裏變得乾淨整潔。

新加坡半裸「鐘點猛男」服務 反應熱烈女網民狂喊「脫掉」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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綜合新加坡《新明日報》等外媒報道，VEHS在6日po出數張「半裸小鮮肉」的照片指出，他們「打算啟動新加坡有史以來第一個『猛男清潔服務』」，讓女主人在打掃家裏之餘，也能盡情觀賞猛男。VEHS強調，這項服務「並不是愚人節玩笑」，而且猛男的數量有限，有興趣的女性要趕快行動，才能搶得猛男服務。

不過，要享受猛男服務就必須付出一定的金錢才行，因為這些小鮮肉的要價不菲，一間套房的收費就至少要420新加坡元，2房1廳的公寓則開價490新加坡元，豪華頂層公寓的收費最貴，要價700新加坡元。

消息曝光後立刻引來廣大網友的注意，不少女網友紛紛留言，「我的女傭剛好離職了，我家現在就需要打掃」、「（猛男）這時候不應該穿牛仔褲，給我脫掉，換成短褲！」、「最好什麼都別穿」；不過也有網友抱持不同的看法，除了認為「價格太貴」外，還表示：「如果改成辣妹清潔服務的話，人們就會開始狂罵『不要物化女性了』。」

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