脫毛｜妥善清理毛毛免夏天返工感尷尬　除熱蠟、剃刀還可試這3招

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-16 10:30

除毛是許多人迎接夏天的首要任務，有些人天生體毛就比較茂密，有些是因為服用如類固醇(Steroid)等藥物，而有些人是因為體內某種激素(荷爾蒙)偏高，導致如多囊性卵巢症候群(PCOS)等，而使體毛旺盛。不過，好險目前市面上有許多除毛工具或手術供選擇，究竟各種方法的特色和效果為何？以下一一介紹常見的5種除毛方法。 文： 張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

夏日有哪五大脫毛方法？（點圖閱讀）：

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1. 除毛刀剃毛

相信有除毛經驗的人，應該都嘗試過用除毛刀或刮鬍刀除毛，因為它既不會痛，也容易購買，不過如果過度剃毛，可能會導致毛髮內生，也就是毛髮會倒著長，刺進皮膚裡或在表皮下層生長，通常可能會伴隨著毛囊炎(Folliculitis)等情況。

2. 鑷子拔毛

用鑷子拔毛雖然很痛，但若您本身體毛不多，或只是想要重塑毛髮外觀(如修眉毛)時，拔毛是種方便且效果乾淨的好選擇，但若是大面積的毛髮，用拔的方式恐怕會造成毛髮內生或留疤。

3. 除毛膏除毛

除毛膏是一種非處方藥，它也因身體不同部位而分成不同種類，例如有些是私密處附近的敏感肌專用，而有些則用在四肢，所以購買和使用前，必須先閱讀包裝說明，避免造成刺激。除毛膏是利用化學物質來溶解毛髮，所以使用時也要十分小心，若敷太久，可能會造成皮膚灼傷，或是過敏反應等。建議應該先在手臂上塗一點點來測試，看看有沒有不良反應，且使用時，必須遵照說明書指示。

4. 熱蠟除毛

熱蠟除毛最好交給有執照的美容師做，它可以在短時間內除去大量體毛，操作也簡單，但相對來說，這種方式較容易造成感染，若是敏感性肌膚者，不建議使用熱蠟除毛，否則可能會因刺激造成毛囊炎。另外，若蠟的溫度太高，也可能造成燙傷。

5. 雷射除毛

比起上述除毛方式，雷射除毛的效果維持較久，主要是透過雷射光束或光脈衝來破壞毛囊生長，而通常除毛療程會分成4次以上。但雷射除毛並非人人都適合，毛髮顏色深的話，進行雷射除毛效果較佳，毛色太淺則除毛效果會較差，且雷射除毛的費用比其他除毛方式都高出不少。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：揮別毛手毛腳～夏日除毛5方法比一比】