返回辦公室前不睇電話不聽歌？　即睇7位事業型女性開展一天心得

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-04 07:26

俗話說一天之計在於晨，但多數人的早晨總是匆匆忙忙出門，到了辦公室一天還未開始，已覺得精疲力竭。以下是幾位受人欽佩的成功女性，她們提供了一些能在早晨做的事情來提升生活與工作品質，這些大都與護膚、健康、運動和心靈相關。或許她們提供的技巧，可以幫助大家在早晨時平靜下來，甚至在工作上出現加分的效果。

成功女性在晨間都做些甚麽？（點擊下圖了解更多！）

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花至少15分鐘好好的保養肌膚

「當我起床時，我會先喝一杯蜂蜜檸檬溫水。過了15分鐘後，我才開始吃早餐。而在這個15分鐘內，我會做足肌膚保養。」Shiffa Beauty的創辦人Dr. Lamees Hamdan說道，「我先用潔面乳好好的清潔臉部，接着使用爽膚水醒肌、眼周擦上眼霜，臉部和頸部則塗上輕質的保濕產品，最後當然不能忘了防曬乳。」「我會確保自己使用良好的護膚產品，這樣就不需要使用太多的粉底去遮飾。」

成為一個早晨運動的人

「一日之計在於晨！每天都有很多事情要忙，所以我認為利用早晨時間是非常重要的」，Briogeo haircare創辦人Nancy Twine早上通常會在6點半起床，接着做個簡單的冥想，一星期她會選3至4天在早上做運動，雖然只有短短30分鐘，但每次運動完，精神都會特別飽滿全身舒暢。早餐Nancy則選在前往辦公室的路上享用，「我會把膠原蛋白粉、羽衣甘藍、藍莓、椰子油打成奶昔喝掉，這不僅方便也能提供早上所需的能量。」在上午八點半到達辦公室，早晨會議開始前，Nancy會準備好一大杯綠茶帶進會議室，「喝綠茶能幫助抗氧化，同時這也是一種讓我多喝水的方式。」

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進辦公室前，別看電視或滑手機

Exhale Spa共同創辦人Elisabeth Halfpapp分享自己在進辦公室前，不會看電視、滑手機或聽音樂，這麼做能幫助心情平靜放鬆，如此開始一整天接下來的時間裏，都能一直保持專注的狀態。有時間可以在早晨做一些背部和臀部的伸展，這有助於身心變得更集中。

利用清晰思緒，在早晨處理一件重要的待辦事項。

「早上5點45分我的鬧鐘就響了」。Nutritious Life營養生活的創始人兼總裁Keri Glassman說道。「通常我會很快起床，走到廚房倒一大杯檸檬水，接着走向電腦，處理一件重要的待辦事項，早晨思緒比較清晰，所以前一晚我都會先挑好一件事存在電腦裏，一早就可以即刻處理。」

用音樂開啟一天

超模Claudia Schiffer說：「我起床後會先來一杯濃縮咖啡和一顆蛋。每一頓早餐都要配好聽的音樂。我喜歡聽80年代的音樂，像是現在我都聽Gary Barlow製作的《飛躍奇蹟Eddie the Eagle》電影原聲帶。我也喜歡艾爾頓強Elton John、皇后樂團Queen、麥可莫Macklemore、王子Prince、大衛鮑伊David Bowie、愛黛兒Adele以及克莉絲汀Christine。」好的音樂能以愉悅的心情開啟一天。

以沖澡為腦袋開機

「早上沖澡就像喝咖啡一樣有提神的作用，所以我起床的第一件事是先洗澡」，時尚部落客Keiko Lynn說道。

脂肪能讓腦袋更清醒

紐約時報最暢銷的Glow15作家、OMI皮膚營養創始人Naomi Whittel分享，每天早上10點前，她會喝一杯加了酪梨或是椰子油的咖啡。「如果能在早上攝取MCT椰子油（中鏈甘油三酯）和omega-3脂肪酸這樣的好脂肪，它們可以開啟熱量的燃燒、並持續一整天，同時也能延長飽足感的效果。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「進辦公室總是容光煥發、工作起來效率更高！」一日之計在於晨，7位成功女性的晨間【Must Do List】曝光。】