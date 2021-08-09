轉工｜去與留都要「畀啲掙扎」？網民意外獲高薪取錄苦惱該否辭職

編按：轉工、辭職不是容易的決定，特別是在一個不錯的工作環境下，更不容易跟公司及同事說別離。不過，早前有網民便分享他的苦惱，指自己正受着這個問題困擾…



收到人工更高的取錄，需要跟錢過不去嗎？（按圖了解）

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【網民提問】

如果是你，會怎麼選擇？

疫情當前時機歹歹，很多人因為放無薪假甚至因為找不到工作以致日子過得苦哈哈，如果這時有工作的你在陰錯陽差中應徵上了一間待遇更好的公司，會選擇離開老東家嗎?



我已經在目前的公司待三年多，公司、同事都對我不錯。

目前我的職位工作內容全公司只有我會！（另一個同職位的同事生病請假半年）

我目前是有帶一個新人，他學習力算快，但是我的工作要學的東西很多。

不久前陪朋友去大公司面試，我無聊也投了履歷。結果今天居然通知我：薪水比目前薪水高一萬多、福利更多，但是必須在兩個月內上工。

我有點心動，可是現在離職，感覺很沒義氣

現在的公司真的對我不薄！



想問問看如果是你，你會怎麼做？



【社員回文】

「記住一件事~公司沒有你不會倒~人都是往高處爬的!!!你真想講義氣你可以跟現在公司談談薪水問題~不行就走吧~」



「妳會再多都沒用，公司因為沒有妳而倒，是這間公司有問題，妳沒厲害到任何一間公司因缺妳而倒掉的。」



「你是來交朋友的話，就續待囉」



「你原來薪水多少? 多一萬就能挖走你喔? 你有考慮到後面這間公司升遷，工作內容，同事，工作環境，個人未來發展，公司未來發展?」



「公司的福利及升遷及薪水如果現在的公司願意給你一樣可以考慮留下來若無法如果是我 我會跳槽」



「告訴面試公司，你以為多一萬就能把我給打發嗎？至少二萬！如果他拒絕，就當是場鬧劇，好好繼續現在工作，如果他接受，趕緊跟現在老闆請辭！理由：出國深造（因為海歸後薪資的確能多個ㄧ、二萬，只不過你提前畢業拿到工作罷了）」



「趕緊跟現在公司說2個月後離職，然後趕赴新公司啊」



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