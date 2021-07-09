搵工｜面試沒回音HR只回應7個字？　網民勸實為拒絕大多已沒機會

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-09 07:29

面試是進入職場的第一步，公司企業會依照求職者的學歷、工作經驗、專長，以及面談的印象來延攬人才，而許多人也一定都經歷過面試後等待通知的空窗期，一名女網友日前詢問HR結果，沒想到卻得到7個字回覆，讓她不懂到底是甚麼意思，但過來人一看認為錄取的機會不大。

面試沒回音HR回覆模棱兩可？（點擊下圖看清）

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這名女網友在《Dcard》發文表示，6月去應徵了一家公司，一個星期後打電話詢問HR面試的結果，但對方卻告訴她「我會再幫妳轉達」，她聽不懂對方想要表達的意思，只好詢問鄉民們的看法，「請問這是甚麼意思呢？是他們還在做決定的意思嗎？」

許多網友看了都認為機會不大，「有的根本不會轉達，只是委婉拒絕」、「委婉拒絕，如果應徵上了，他們會主動通知」、「基本上有錄取很快就會打來通知了，通常說主管還在考慮的就代表妳是備胎或沒上」、「通常等一個禮拜以上就是沒有了，除非是很大的公司，甚至到兩個禮拜都有可能，不然原則上HR會打電話先口頭offer，後面寄正式的letter」。

還有過來人建議，「其實妳可以寄信問喔，信件內容上網可以查一下，照樣造句就好，而且信件妳還可以順便promote自己一下。HR要面對的人很多，搞不好也不清楚妳到底是誰，用寫信明確又讓他好安排時間，貿然打電話過去當然也只能轉達，因為可能審核公文還在其他主管手上，當下也沒辦法給妳立即完整回答」。

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