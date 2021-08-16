聽障人士嘆要養家卻難找工作　一行為卻令網民痛批他失業屬自找

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，好一點的放無薪假，但也有人失了業，或者找不到工作，一名網友在Facebook貼出一張LINE對話截圖，有位聽障人士向他求職，但事主請他先傳履歷，得到的答案卻讓他很無言，網民們看了痛批太誇張。



博同情求工作怎卻連誠意也沒有？（按圖看清！）

+ 7

從事主在「爆廢公社公開版」貼出的截圖看到，一名自稱是聽障人士的人傳訊息想求職，並表示自己已經三個月找不到工作了，家中還有小孩子要養，希望能謀得一份工作來賺錢養家。事主要求先看履歷，沒想到那人竟然回覆「懶得寫，算了謝謝」，讓他看了很傻眼。

事主苦笑地認為這真是一篇「奇葩應徵」，他不滿地表示這種人沒錢生活剛好而已，不能因為自己有缺陷就要別人同情，自己的人生應該要自己努力，並感嘆「可憐之人必有可恨之處，想幫也幫不了」。

帖文讓許多人看了也痛批，「不收聽障不是沒有原因，就是有這種人才會毀了聽障們的人生」、「好險你沒錄用他，不然改天他會回你，我懶得去上班，懶得做事」、「找不到工作不是因為他是聽障，而是他的態度」、「誇張欸，沒缺陷的人都知道要寫履歷吧」、「你連履歷都懶得寫，這種態度也難怪找不到，別用自己是身障這點來告訴自己找不到工作的原因」、「不想努力又要賣弄自己的缺陷」。

還有人分享自身經驗幫身障人士說話，「我是聽障人士，我工作很久快三年，聽障人士都不是會這樣，重點是聽障人士有大部分的會接受的事情，有小部分就會沒耐心做下去」、「傻眼，居然回這種話，他應該沒有很積極想找工作。我也聽障，但每次要去面試我都會帶自備履歷表」、「我的工人裏也有一個聽障的，但也努力在做粗活賺錢啊」。

相關文章：見工時被質疑「你較肥會否易攰」？ 網民憤議面試時曾遇奇怪提問

+ 7

相關文章：搵工．CV｜履歷表間重點都有伏？ 4個細節隨時令HR覺得你太自戀

+ 13

延伸閱讀：

遠距畢業、混亂中投入求職 心理師：焦慮很正常 練習相信過程

求職者連投3職缺遭店家「公開點名」 網怒：沒品！可以告了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】