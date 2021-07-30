搵工．CV｜履歷表間重點都有伏？　4個細節隨時令HR覺得你太自戀

寫履歷時，不是內容愈多愈好，有些地方沒注意，反而讓你看起來過於自滿，甚至像一個「自戀狂」。履歷撰寫服務網站 TopResume 的顧問奧古斯丁（Amanda Augustine）認為，面對看起來「誇大其詞」的求職者，僱主通常會感到很猶豫，擔心很難與他們共事。



寫履歷時一定要注意這4種不可犯的錯誤（點圖閱讀）：

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擁有 20 年以上人資經驗、職涯資訊網站 Work It Daily 創辦人歐朵尼爾指出，求職者在寫履歷時如果犯了以下 4 種錯誤，可能讓你顯得只在乎自己，而不在乎公司：

1. 大量以「我」開頭的句子

你的履歷都是以「我」為開頭的句子嗎？人資透過履歷所得知的訊息，不應該是滿滿的「你想得到什麼」，而是想知道，你能滿足公司需要的哪些條件。

比起只說「我是一個主動的人」、「我是一個注重細節的人」，你可以用一句吸引目光的標題來概述你的特質與經歷，例如「善於媒合人才」、「小細節藏著大學問」。

2. 過多不必要的形容詞、副詞

在每一項工作經歷下，以列點式呈現你的優勢，當然是一個很好的做法。但如果每一個列點的句子太長，會讓履歷顯得過於冗長。

你可以刪掉不必要的形容詞與副詞，僅需留下符合你技能的關鍵字即可。

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3. 格式花俏或擅自替對方畫重點

不要在履歷中使用花俏的字體、過多粗體、斜體、底線等。一家科技公司的經理曾告訴歐朵尼爾，這就好像在預設他無法看懂這份履歷，因此對方先替他圈好重點。

盡可能讓履歷的樣式保持簡單，不要使用令人眼花撩亂的字體，選用最常見的預設字體就好，除非你應徵的可能是需要視覺創意的職位。同時，不要畫底線或用斜體，要讓對方能清楚閱讀，只需利用粗體標出標題、職位名稱即可。

4. 履歷頁數超過 3 頁

如果你擁有非常豐富、出色的經歷（例如擔任 20 年以上的主管職），不用擔心把履歷限制在一頁內是否會太少。反而要注意的是，不要讓履歷超過 3 頁，這可能很難讓招募人員保持專注。

如果你的經歷沒那麼豐富，多頁的履歷更不利於你，因為這可能讓你顯得太刻意在推銷自己，甚至會讓你看起來不清楚自己的哪些技能，最符合你所要應徵的職位。

若你曾經歷過很多職位，可以考慮先拿掉性質跟應徵的工作不相關的經歷。或是距離你目前的專業，已經很遙遠的經驗，像是高中時的打工、大學實習等，也都不一定要列入。

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