辭職｜同事準備離職總有先兆　除常請假、清空枱頭還有這些轉變…

不少人會因為公司的給薪或是員工褔利不好，因此萌生出想要離職的念頭，對此，便有網友就很好奇「想要離職的人會做甚麼事情？有沒有徵兆可言？」引出許多職場前輩紛紛回應分享自身經歷。



原PO在PTT的八卦板上，以「要離職的人會有甚麼徵兆」為題說明，表示每個員工在進來面試都說得信誓旦旦的，願意配合加班、努力工作、和樂融融，便好奇的疑惑「阿如果是要離職的人會做甚麼事？有甚麼徵兆？」

想辭職的人會有甚麼跡象？（按圖了解）

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此文一出，不少職場前輩便紛紛認為是「常請假」，「假請起來，開始擺爛」、「瘋狂放特休假把假請完」、「想請假就請假，做事不認真一直混」、「特休假請完阿」、「事情早早做完開始放假」、「時間還沒有到，就狂請特休吧」、「一直請假」、「不想加班」、「開始遊手好閒不加班」。

另外也有一部份的人覺得「會走的都是沒徵兆的」、「真的要走的都沒甚麼徵兆，很突然」、「不合理的事不據理力爭」、「我發現很多突然積極的最後提離職」、「真正要離職的，大多會突然變低調」、「異常安靜」、「臉上有超然的笑容」、「辦公桌變整齊，東西慢慢帶走」。

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