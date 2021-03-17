離職後可「爆料」揭發前公司醜聞嗎？AirBnB僱問分享3個做法對錯

撰文： 商業周刊 最後更新日期： 2021-03-17 11:13

公司祕密當然不能向外洩漏，否則要面臨法律起訴，但又要向公眾保持透明度和誠實，身為管理人員自然覺得兩者不易兼顧。看看以下《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》一書的節錄內容，該可讓打工仔對處理類似狀況時參考一下。

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馬提在巨大這間上市公司工作五年，這家公司以生產滑雪板、單車和其他休閒設備聞名。最近他被挖角到大新公司，他和巨大公司和平分手，雙方並簽署離職協議，他同意未來兩年內不會從事與巨大公司競爭的事業，也不會洩漏該公司祕密。

大新公司有一條倫理守則規定，員工和任何媒體來往，都必須透過公司的溝通部門進行。馬提到職第一天，有位他認識已久的商業雜誌記者透過LinkedIn傳訊問候：「嘿，恭喜展開新工作，要不要一起喝杯咖啡？很想知道你近況。」馬提很敬佩這位記者的作品，被對方問候讓他感到暈陶陶的。

但兩人碰面後馬提才發現，對方其實是想問他巨大公司最近電動滑雪板被消費者怒退貨的傳聞。那位記者說，有些滑雪板功能不正常，導致使用者發生嚴重意外。「我知道你和那個部門沒關聯，但你有聽說相關的事嗎？我聽說有名青少年使用了Xmodel這型號的滑雪板，結果發生意外，現在昏迷中。之後可能會打官司。」

馬提聽到記者說有人受傷時忍不住哀號出聲。他離職前確實在巨大公司內部聽說過，工程部門對滑雪板零件有些爭執，但主管執意繼續進行好衝高業績。看起來馬提知道一些內幕。

馬提該怎樣做才是對的？馬提可以告訴記者他所知道的事，又同時保持誠信嗎？

1. 不可以。他不應該和記者說話的，這樣做違反他新東家政策：接受媒體訪談卻沒事先告知溝通部門。馬提應該告訴記者他不想瞎猜，然後結束這場會議。

2. 他應該要求記者同意不得用任何形式透露他的名字，然後他想講什麼都可以。

3. 如果馬提感到良心不安，他應該告訴記者，他可以找幾位前同事來，用私下不公開談話的方式和記者聊聊，

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【馬提的媒體難題】情境討論

馬提遇到倫理難題了，而且以上三個選項都可能「違反倫理」，就看你用什麼角度思考。

媒體自由是民主體制的重要組成。我有生之年見到許多揭發錯誤和改變世界的事件，其中記者的調查報導功不可沒。我非常尊敬媒體，本範例中的記者所為說不定真的可以促進公共安全。但一家企業就算有同樣想法，也不表示你會希望員工開誠布公地和隨便一位主動前來的記者談話。企業對外發言應該統一聲道，上市企業尤須如此。惡質溝通可能會嚴重損及企業的法律地位和品牌形象。

通常企業會指示員工不得直接和記者談論有關公司的事務，也不得在未告知溝通部門的情況下接受媒體訪談。這樣做的原因之一，是不習慣和媒體來往的人很容易講得比自己實際理解的更多，或是洩漏機密或不準確的資訊。

記者擅於奉承受訪者，藉此從對方身上挖出更多資訊，但如果真的順著記者的意思，大聲說出純屬猜測的資訊，可能會讓受訪人和所屬企業顏面掃地，傷害企業品牌。馬提對滑雪板設計的潛在問題所知並不全面，而且他僅知的一點訊息都是來自二手八卦。

事後來看，馬提也許根本不應該答應赴約，現在他很難順利下莊了。如果他拒絕再和記者談下去，他是履行離職協議中對前東家大大公司的義務沒錯，也就是保護公司機密資訊。同時，他也做到對新東家的承諾，即遵守媒體訪談政策。但馬提也知道自己的沉默可能會對消費者造成傷害。他選擇保密，讓年輕人暴露在危險之中。他應該有法律或道德義務，主動揭發這情況嗎？如果是，馬提遵守倫理義務的重要性會高於其他義務嗎？

馬提可能會認為和媒體合作是合乎倫理的選擇，應該也是正確做法。但其實也不一定。首先要考慮到的問題有：如果這真的是不做會良心不安的事情，馬提當初在前東家工作時為何不試圖解決問題呢？難道這是種酸葡萄心理？

馬提離開大大公司時有沒有把大大公司股票都拋售光光，而新東家新新公司會不會因為大大公司受害而得利呢？表面上看來，會不會給人感覺新新公司利用馬提這個祕密管道，刻意散佈競爭對手的壞消息？這是個表面情況可能和實情完全相反的經典案例，即便當事人本意良善，還是會造成傷害。

這個範例也提醒我們，針對員工加入或離開企業時所需簽訂的協議，務必要好好讀過並思考清楚。離職員工的資遣協議內容可能包括未用完的休假如何計算成薪資、如何處理該員工所持有的公司股票或股票選擇權，以及存續的保險福利等。作為這些福利的交換，該員工可能會同意不要揭露任何在前東家工作時得知的重大資訊，抱括營業祕密、設計、產品發布時程或其他具競爭性的資訊。一旦違反協議，可能就會被前公司提起訴訟。

馬提可以選擇第一個選項，鼓勵前同事出面談論那個還不確定具體內容是什麼，但肯定和不安全產品有關的議題。根據某些吹哨者保護法案，馬提雖然已經不在該企業工作，他還是享有某程度的法律保護。但馬提規避新東家的媒體政策，主動和媒體發生關係以追求正面結果，這樣做可能依然違反新東家的倫理守則，接下來還是危險重重。

儘管潛在吹哨行為以及對公共安全的顧慮，似乎讓這個看似好懂的媒體政策多一種可思考的倫理框架，但基於諸多原因，與媒體互動最好還是交給公司溝通部門。

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《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》書本封面

書名：《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》 作者：羅伯‧切斯納 前Airbnb的法務長兼倫理長，2020年退休，目前擔任Airbnb顧問。他在Airbnb擔任法務長兼倫理長，發展了一套深受員工歡迎的「誠信在此」專案，幫助Airbnb貫徹遵守法律和規則的文化。 譯者：蔡惠伃

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】