連登契媽｜Cathie Wood投資手法顛覆美股　3大風險「照跟」前要知

有「女股神」稱號、執掌方舟（Ark）投資管理公司的伍德（Cathie Wood）（Cathie Wood）一直都聽到別人告訴她，她錯了。



2018年2月，她參加財經網站CNBC舉行的一場有關電動車大廠Tesla討論會時，Tesla正逢艱難時期，其他參與者認為Tesla股價太高，等通用汽車等巨擘進入電動車業務，Tesla自投資人那裡獲得的溢價勢必縮水。

但伍德說「不」，滔滔不絕細數馬斯克（Elon Musk）的公司與眾不同：通用沒有Tesla的軟體工程師、經銷網或電池技術。她說，軟體、人工智慧和製造將融合，「電動車是未來」，Tesla已做好準備，而通用還沒有。

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散戶投資人旗手

紐約時報報道，伍德集中火力大膽押注中意科技股的作法，可能更適合那些在Reddit論壇上吹噓的散戶，不太適合依賴傳統資產管理行業的機構投資人。

而這位家住康乃狄克州富裕郊區、經常捐助保守派政治運動的65歲資產管理人，居然與2020年才成群結隊買股、重視技術、敢於冒險、多元化的新世代散戶投資人形成聯結。

她管理的基金2020年取得驚人收益後，市場影響力激增。她現在管理近850億美元的資資，遠高於2019年底的不到100億美元。許多新加入股市的投資人已經接受她要嘛豐收、要嘛鬧饑荒的投資風格，如同前幾代的人模仿富達投資的林區（Peter Lynch）和波克夏的巴菲特（Warren E. Buffett）一樣。

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雖然疫情造成的經濟衝擊、美聯準會的降息舉措和散戶的交易熱潮等等，讓伍德難以複製去年的表現，但紐時指出，她已經改變了華爾街。

她買賣股票的決定每天都會披露給在她電郵清單上登記的投資人。她很頻繁的上電視，而且似乎無所畏懼，她的看法經常登上頭條新聞，並影響股價。

她曾一而再地公開說過，她在職涯後期決定創立自己的投資公司，一開始是獨處兩周後，突然感受到聖靈召喚。

信念堅定但表現如過山車

她說她真的覺得神告訴她，「這就是計劃」，利用她作為科技投資人的經驗，建立新型態的資金管理公司，針對社群媒體時代進行優化，並採取至少對華爾街來說非常激進的高透明度法則。

即使考慮到她有很強的職業道德，研究準備也很充分，但伍德曾經效力的公司、紐約資金管理業者Jennison Associates的共同創辦人Sig Segalas說，伍德傾向把她的投資決策表述為非常確定之事，這在華爾街很不尋常。他說，「從來沒看過任何人有那樣堅定的信仰」。

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但即使最有見識的預言也會出錯，所以伍德的堅持己見使她的投資表現如同過山車，起伏劇烈，也給她的職涯添加障礙。

她2001年加入AllianceBernstein，在那家曼哈頓公司管理50億美元的資產。以她2008年中期接手的AllianceBernstein Global Thematic成長基金而言，那年大跌45%，隔年大漲55%。

依晨星公司的數據，她在AllianceBernstein的投資表現「波動性高」，「長期業績不是很令人印象深刻」。她旗下的全球基金2011年表現尤其糟糕，在市場持平時，那檔基金重挫大約 24%。在她頓悟應該自創公司的2012年，就算沒減去費用成本，也還是低於大盤漲幅。

與伍德在AllianceBernstein共事、現任摩根士丹利財富管理公司投資長的Lisa Shalett說，伍德很出色，但她也被視為與不符合法人機構的風格。

伍德2013年離開AllianceBernstein，2014年創立方舟。

投資人跟單

方舟不停地製作播客、白皮書、YouTube影片和時事通訊，向數百萬追蹤者推銷伍德女士的形象，以及她對比特幣和生物製藥公司在內各種投資的看法。她的買賣決定披露在每日寄出的電子郵件裏，被許多買賣股票的人列為必讀。

這與華爾街的投資公司通常每季才披露一次持股狀況，並保護自己的戰略不受同行和競爭對手影響，截然不同。但這正是她與新手投資人建立聯繫的關鍵原因。

投資人不必把錢交給伍德，他們可以視情況，隨時買進她買的股票。隨着愈來愈多非職業投資人加入，這種影響力愈來愈被放大。

現年30歲、在一家金融科技初創公司從事銷售工作的Casey Flores，去年追隨伍德買股時，對他買進的公司一無所知，但那些股票會連續幾天大漲。

DailyFX.com市場分析師Chris Vecchio注意到，伍德的金手指能推動市場。她披露買進逾150萬股網路下單平台Robinhood後，該股飆升。8月4日的漲幅超過50%。

方舟投資人的風險

但外界覺得方舟可能給投資人帶來風險。首先，她是唯一的投資組合經理人，如果她因為任何原因不再掌舵，資金可能迅速撤離方舟。

另外，伍德過去青睞的科技股規模小且交易量低，但方舟現在管理的資金遠多於過往，可能在買入時抬高價格，在賣出時遭重創。

最後，伍德買的許多股票似乎高度相關，它們一起上漲，所以她去年表現優異，但它們也一起下跌，可能使她遭受慘重損失。

有人預測伍德的運氣即將耗盡。但她對自己的選股有堅定不移的信念。她向客戶喊話：「保持信念。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】