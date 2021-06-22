不看email、不做重要決策　7個清晨禁忌Tim Cook等成功人士都堅守

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-06-22 07:28

不少知名企業家都是「晨型人」，蘋果行政總裁Tim Cook、Twitter創辦人Jack Dorsey等都在名單上。但並非只要早起就會成功，如何利用早上的時間也是門學問，ㄧ日之計在於晨，早上從事的活動可能會影響一整天的工作情緒和生產力。《福布斯》（Forbes）整理了 7 項成功人士一定會留意的「早晨禁忌」，避開這些事情，以免拖累了你的生產力：

起床至返到公司前不要做這7件事（按圖了解更多！）

+ 17 + 17 + 17

1. 檢查 Email

睡一覺醒來、打開手機，時常會有雪片般的 Email 通知，但如果沒有緊急事項，請不要習慣性地點開它們，先專注於今天早上應執行的事項，完成之後再回頭檢視這些郵件。原因在於開啟 Email，形同於讓自己進入「可被他人交付任務」的狀態，等到一天結束，極可能發現自己的待辦事項甚麼都沒完成。

2. 沒有任何計劃

《福布斯》採訪了兩位新創企業家，他們都不約而同提到「計劃」的重要性，指出無所事事一個早上，是最浪費的行為。計劃不一定是工作，你可以展開冥想、前往附近公園慢跑，重點是知道自己有哪些事情要做，接着要盤點當日任務的優先順序，把一天最有精神、腦力的時間，花在有價值或困難的任務上。

如果不曉得該怎麼計劃早晨，不妨參考加拿大知名電視人Kevin O’Leary的做法。《Entrepreneur》提到，他習慣前一天睡前，寫下隔天要做的 3 件事情，無論是工作或生活瑣事皆可，隔天起床就優先完成這些事，能夠帶來一定的成就感，賦予接下來的時間滿滿動能。

相關文章：返回辦公室前不睇電話不聽歌？ 即睇7位事業型女性開展一天心得

+ 16 + 16 + 16

3. 逃避「開始」

儘管已經列好待辦事項，一早來到辦公室，你卻總是想慢悠悠地泡個咖啡、跟隔壁同事閒聊幾句，或看看新聞，顯然你正在逃避「啟動」工作。

這時候逼迫自己不一定是好方法，《Fast Company》表示，你可以把一些任務，轉化為習慣或例行性事項，有助於開始降低門檻、自然而然地開始執行。另外，正式展開工作，或準備面對難題之前，可先建立一個小儀式，喝杯咖啡、對自己喊話等，象徵轉化心情、思緒，也能大幅降低焦慮。

4. 到處救火

就像別一早就急着打開 Email，成功人士傾向把一天的開始留給自己，而不是到處解決他人的困難。記住，可以的話，在幫助別人之前先照顧好自己，以免耗費完心力之後，回頭才發現剩餘好多個人的問題要處理。

相關文章：每天Me Time 20分鐘可助腦袋放鬆 自我沉澱最大關鍵來自「聲音」

+ 5 + 5 + 5

5. 打瞌睡

如果一大早就哈欠連連，意味着你得正視你的睡眠品質。現在關於睡一場好覺，已經有相當多的科學實證與方法，也或許你需要的，其實只是早點上床、閉上雙眼。

6. 做不必要的決策

當早上就得面臨各種決策情境時，會大量消耗我們的能量，為了保留能量到真正重要的事情上，首先應減少「低級決策」，包含穿甚麼衣服、早餐吃甚麼，這也是為何不少企業執行長，都喜愛穿同一套衣服的原因。

也可以試着提前做好決策，如同前述奧利里的方法，前一個晚上就設定好隔天的任務，同樣能增進早晨效率。

相關文章：做瑜伽、聊天不算平靜內心？ 「No Time」樂趣連喬布斯也嚮往

+ 6 + 6 + 6

7. 回首過往

美國知名商業顧問Adam Mendler指出，成功人士每天醒來，最關注的就是當天以及未來的目標，不會拿這段時間來懊悔過往的失敗，從錯誤、摔跤裏學習到經驗之後，他們便不再沈溺於其中，將其轉化為往前的力量。

【本文獲「經理人」授權轉載。】