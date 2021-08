「逢九必衰」年齡關口總是難過？　不如利用這個機會去思索人生…

傳統上我們有所謂「避九」的概念,年齡的尾數若遇到了九,即使要過壽,也不特別鋪張。這是因為古人相信九為人生的關卡,非常危險,要儘量低調,甚至有人連生日都不過。美國的研究也顯示:歲數逢九的成年人比起其他年齡層來說,更容易做出重大的抉擇,並且極欲找出人生的意義。例如透過勤奮地運動健身、出軌、自殺等等行為,來完成自我追尋。

文: 鄭光廷 醫學審稿: 台灣賴建翰醫生



逢九也是改變的開始,無論是好是壞

紐約大學(New York University)史登商學院(Stern School of Business)以及加利福尼亞大學洛杉磯分校(University of California Los Angeles)安德森管理學院(Anderson School of Management)兩方的研究員共同合作,完成了與逢九相關的多項研究,2014 年發表在美國國家科學院期刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)。他們發現,人們在邁向 30、40、50、60 大關之前,也就是歲數逢 29、39、49、59 的時候,更加可以反思自己的生活與生命,並做出重大改變。

逢九出軌機率高

研究人員在一個專門尋求婚外情的網站上,針對年齡介於 25 至 64 歲之間的 8,077,820 位男性做出數據分析,發現逢九的男性有 952,176 人,比起其他的年齡層高出 17.88%。表示逢九的族群跟坊間盛傳的「七年之癢」比起來,可能有過之而無不及。

逢九自殺率高

研究人員分析美國美國疾病管制中心(Centers for Disease Control and Prevention)從 2000 年至 2011 年美國 25 至 64 歲的成年人的自殺率。發現逢九的族群每十萬人即有 15.05 人自殺,高於其他年齡層平均每十萬人只有約 14人自殺。代表逢九的族群面對人生的十字路口而極度憂鬱時,更容易做出毀滅性的抉擇。

逢九愛運動

看完上述的數據,讓人不禁聯想難道逢九都只有壞事嗎?台灣民間還相傳「歲數逢九不要結婚」,簡直跟「當年犯太歲,運氣會變差」一樣可怕。其實,逢九的族群更容易養成良好的健康習慣。研究人員以記錄運動員成績的數據庫網站 Athlinks 的資料,分析 29 歲與 39 歲馬拉松跑者的表現,發現逢九該年的跑速,比逢九的前兩年或是後兩年,都快了 2.3%。這表示逢九的跑者練得比較勤,而且更且對長跑更有動機。

逢九讓我們思索人生

研究人員分析來自超過 100 個國家,42,063 位成人填寫《世界價值觀調查》(World Values Survey)的結果顯示:逢九的受測者比起其他年齡層,更常思索生命的目的。

以漢人文化的角度來看,我們受到孔子「三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲不踰矩」的影響。邁入以十為基準的「大關」之前,也是逢九的時候,的確會激發我們想想,自己到底有沒有達到「萬世師表」的標準,同時也會回望自己的人生而引發更深刻的反思。

而這一番檢視會把我們推向兩個極端,也許我們會捶胸頓足、悔恨不已,所以開始執行帶有破壞性結果的行為,諸如我們前幾段所提及的出軌、憂鬱、自殺等。但同時我們也有虛心檢討,想要好好改變,讓往後更有希望的可能。我們都該銘記:人在逢九的時候因為自省而變得敏感,甚至脆弱,更容易鑄下大錯。這可能才是民俗上所謂「逢九必衰」、「逢九必亂」的意義,提醒我們要加倍小心,仔細地檢討反省,為下一個十年認真鋪路。

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:逢九必衰不能過生日?年齡影響心情,讓我們思考人生】