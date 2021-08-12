活在當下不代表做事可任性　5件事早在20歲便懂人生才不留遺憾

2020 和 2021 年畢業的社會新鮮人真的辛苦了，市場深受疫情影響、求職機會變少，有創業念頭的年輕人更是不敢輕易踏出這一步，害怕時機不佳、全盤皆輸。如果你正因大環境打亂了部分人生規畫，而對自己的 20 世代感到患得患失，不妨來聽聽商場大前輩的人生智慧吧。



越早明白這些道理，越能認清人生路該怎走！（按圖了解）

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本文整理了私人投資公司 RSE Ventures 執行長馬特·希金斯（Matt Higgins）在 CNBC 撰文分享的人生建議和《和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇》書中的故事，以下這 5 件事，在人生旅途中愈早知道愈好，或許能讓 20 幾歲的你有所啟發！

1. 沒有無法修補的錯誤

你以為過來人的經驗，是要提醒你哪些事千萬別做？不，20 幾歲反而是個最不怕犯錯的年紀！多數人都喜歡安穩，尤其當你嚮往在 30 歲成家立業的話，可能會在剛出社會時想辦法進一家待遇不錯的大公司、不斷存錢準備買房。因為你擔心脫離舒適圈或跟多數人走不一樣的路，將會引發難以承受的後果。

20 幾歲是最有本錢實現自我理想的時候，在你兩手空空的時候，勇敢去嘗試想做的事，即便出了差錯，人生還很長，慢慢再來彌補就好，唯一不能逆轉的是時間，當你愈年長、包袱愈多，恐怕只能懊悔自己當初太畏懼。

2. 唯一能批判你的人，只有你自己

希金斯曾在 32 歲時被檢驗出癌症，在他身心狀況最黑暗的時期，他原以為自己將走到生命的盡頭，於是開始反思自己浪費時間做了什麼事。他發現，他最不能接受的，是自己浪費太多時間在意別人的眼光，並因此給自己許多壓力。

等他到了 40 幾歲，他發現其實人都有自己的課題要面對，根本沒人真心在意你的問題，都是自己跟自己過不去罷了。20 幾歲尤其容易面臨批判，老闆、家人、另一半對你的期待，這時你要記住，你想要怎樣、你是怎樣的人才最重要，別對自己太嚴格了。

3. 在你努力獲得認可時，機會可能已經來敲門

如果你在職場上被賦予更多責任後，並未得到應有認可，例如被升遷或加薪，請別感到挫折，保持耐心，只要持續充實自己，你的機會一定會來的。

有時機會並不是在你目前的崗位上發生，可能是其他更適合你的職位出現了，或是業界其他人對你的表現讚譽有佳，這些都是很有潛力的發展機會，如果出現了更適合你的舞台，不要害怕改變，毋須為了求得一個認可而逼瘋自己。

4. 活在當下

人生有太多不可控因素，與其不斷遞延想做的事，不如活在當下、當個快樂的人吧！曾被讚譽為「世界上最快樂」的不丹人亦是如此，他們是個正視死亡的民族，每天沉思生命的意義，於是更珍惜活著的每一刻。

5. 別埋首於工作

我們常聽到人們說「20 幾歲是全力衝刺事業的時候」。的確，20幾歲無論體力、學習力都是顛峰。但在《和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇》書中，許多臨終之人最後悔的莫過於年輕時只在乎金錢、事業，忘記好好陪伴父母、愛人，甚至錯過孩子的成長歷程。下次拼命工作時請先想想，如何平衡與親友相處的時間，千萬別犧牲了真正重要的事物。

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