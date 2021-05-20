落力打拼人生卻仍空虛？　成年後的自信是靠「減法」去建立

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-20 18:09

自信，是一種寶貴的特質。通常，我們很容易會把「自信」和「自卑」視為相對的兩個極端。但是，事實卻不是這樣。外表看起來自信的人，內心未必沒有自卑的一面；而一直感到自卑的人，其實也有可能會是足夠自信的喔。

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的確，我們常聽身邊不夠自信的人說：「我因為○〇而感到十分自卑。」其中的「○〇」可以用很多形容詞替代，例如：「太矮」「太醜」「太胖」「太笨」「太差」「太窮」……所有達不到世俗標準的本質，都會讓自己自慚形穢。

那是因為年少時候的「自信」，是被加法累積出來的。美麗的外貌、高分的成績、勝利的獎盃、極佳的人緣、浪漫的戀情、亮眼的財力……凡是足以得到別人肯定的殊榮，彷彿都成就了年少的自信。

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等到我們經歷足夠豐富的人生，才漸漸體會到：美麗的外貌容易如花凋零、高分的成績未必等於可以貢獻的能力、勝利的獎盃已經舖滿灰塵、極佳的人緣讓自己淪為討好而委屈、浪漫的戀情不敵生活的實際、亮眼的財力換不到健康的身體……

當那些靠外在表現加分，而得到的自信，並不能夠在時光的旅程中，持續支持自己向內學習時，它們就開始逐漸在歲月中崩解，並減淡年少時透過加分累積而來的光彩。這時候原本自信的人，不是變得更武裝、更強悍、更誇張，就是突然像「消風（意味：洩氣）」的氣球，軟塌皺陷，不再風光。

反而是那些一直覺得自己不特別怎麼樣的人，有可能一步一腳印在日常平實的過程中，接納了不夠完美的自己，也隨順了不夠亮眼的際遇。人近中年之後，有了一種釋懷的自在，不再積極與他人強行競爭、也不再像從前那般老愛嫌棄自己，姿態始終柔軟，神情維持雅適，呈現出另一種大人的自信，讓別人覺得舒服，自己也覺得好相處―無論是獨處或共處。

年少的自信是加法；大人的自信是減法！

活到成熟的年紀，就會知道：真正的自信，並非多麼優秀、傑出、富有，而是完全接納現狀的能力。

所謂的「泰然自若」，看似簡簡單單，卻是從「加法」過渡到「減法」的人生哲學。從此，不再追求世俗標準的完美，而是接納眼前遭遇的完整。

我們終於學會：若真的想要與世界和解，就不要繼續和自己為敵。

幾天前，在百忙中，接受老友相約，喝一杯咖啡。他年輕時都是吟唸資優班，一路讀到碩士，進入金融圈，業餘仍醉心與音樂與藝術，並且崇尚名牌。他說：「立志不讓銅臭味，污染個人品味。」閒談之中，我竭盡所能地傾聽，彷彿激勵對方的滔滔不絕。過去所有的年少有成，都變成他此刻的憤世嫉俗。

我愈聽愈心疼的是，一直到離開咖啡館之前，我都沒有不耐煩、或任何嫌惡鄙視，我很珍惜他依然把我當老友，依然用他向來追求富貴的眼光，勸導人生價值觀已如浮雲的我。只是目送他駕駛高級房車離開的身影，看到繁華深處的寂寞。

反觀，我的另一個朋友。大半生都從事雖不完全喜歡，但至少讓自己衣食無缺的工作；常和女兒鬥嘴，卻總要依約周末在家吃晚餐；掛在嘴邊說自己肚腩好大，只是抽不時間去健身房運動……用了幾十年時間，努力去改變自己所能改變的，接納自己改變不了的，然後，在來來回回的矛盾與掙扎中，安身立命。

最近，他答應女兒，慶祝她高中畢業，父女要一起環島，事先約了住外縣市的前妻，在旅途中的一站共進晚餐。為了這趟旅行，他省了半年的星巴克、賣掉一台單眼骨董相機。還自我解嘲說：「你看，我是不是很會斷捨離。」

在眼前這位大叔眼角的笑意裡，我看到令人感覺很舒服的自在。這，是一種大人自信。它不是靠外在贏取的成就培養出來，而是從內在無數次割捨的鍛鍊中所獲得。

關於愛，這篇想讓你知道

1. 年少的自信是加法；大人的自信是減法。

2. 真正的自信，並非多麼優秀、傑出、富有，而是完全接納現狀的能力。

3. 所謂的「泰然自若」，看似簡簡單單，卻是從「加法」過渡到「減法」的人生哲學。

4. 不再追求世俗標準的完美，而是接納眼前遭遇的完整。

5. 若真的想要與世界和解，就不要繼續和自己為敵。

6. 自信不是靠外在贏取的成就培養出來，而是從內在無數次割捨的鍛鍊中所獲得。

《愈成熟，愈天真：與自己的內在小孩重逢》（作者：吳若權/悅知文化出版）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：關於愛／大人的自信是「減法」，不追求完美，而是接納眼前遭遇的完整。】