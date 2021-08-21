債務重組、債務舒緩及結餘轉戶有不同　了解詳情欠債未必要破產

欠下大筆債務未能清還，除了破產，其實還有一些為欠債人士而設的方法，例如債務重組 （IVA）、債務舒緩（DRP），以及結餘轉戶計劃。這3種還款方法，當中存在著很大差異。接下來，MoneySmart即為大家詳細解釋。



破產外，或還有3個還錢選擇：（按圖了解）

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1. 欠債逾50萬經法律程序申請債務重組

債務重組（IVA）又稱為個人自願安排（Individual Voluntary Arrangement），需經法律程序申請。申請IVA的最大原因，是欠債人士無法依照原有債務規定還債，因此希望債主體恤自己情況，跟債主磋商一個新的還款方案，包括降低原有債務的利息或重訂還款年期。

IVA適合欠債超過$500,000，並瀕臨破產的人士。對債主而言，IVA有較大誘因令欠債人還債，讓債主收回欠款，總好過欠債人申請破產，出現壞賬。

法例規定，欠債人需找到一位代名人，協助辦理有關IVA事宜。代名人需具備法院認可的合適經驗和資格，通常是會計師或律師。欠債人需向代名人初步繳存一筆$12,150的款項，以供支付代名人就該自願安排而辦理的工作將會招致的各項費用、開支及酬金。

然後，代名人會向法院提交報告，交代欠債人的資產及負債狀況，並召開債權人會議，跟債主商討及重新訂立新的還款方案，之後法庭會依此頒令，讓欠債人依新方案把債項完全清還。

IVA辦理時間長達4個月，而且任何成功申請IVA之人士會留下公開紀錄，在破產署的特備名冊內，公眾可以查看得到有關紀錄。然而，倘若欠債人申請IVA失敗，未能跟債主達成共識，很有機會破產收場。

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2. 不經法庭跟債主磋商債務舒緩

至於債務舒緩（DRP），是IVA的簡化版，毋須經法庭申請重整債務。欠債人可自行跟債主商量，達成新的還款方案，包括降低利息或重訂還款年期；也可以尋找律師擬定還款建議書，詳列欠債人的資產及負債狀況，跟債主磋商，整個過程需時2個月。

DRP適合欠債額較少之人士，有些銀行或財務公司設有DRP部門，為欠債人安排重整債務，或許同時會協助欠債人跟其他債主商討新的還款方案。 DRP的好處，是不會留下公眾紀錄，保障欠債人私隱。

IVA及DRP 需於3至5年內還清債務



不論申請IVA或DRP，欠債人都不能保留信用卡，每月一般需要一半薪水用作還款，並需於3至5年內還清債務。申請IVA或DRP的過程不輕鬆，坊間有社福機構包括明愛向晴軒、東華三院提供理財輔導電話熱線，為欠債人解答有關IVA或DRP的疑問。

3. 結餘轉戶 減息還債

至於結餘轉戶計劃，則屬於銀行或財務公司的貸款產品，金融財務機構會發出較低息的新債，以償還欠債人原有較高息的債務，令欠債人日後只需清還較低息的新債。結餘轉戶計劃一般適合還款能力強、債務負擔輕的人士申請。

說到底，不想因欠債纍纍而瀕臨破產，大家緊記建立謹慎的消費習慣，而且在借貸前考慮清楚自己的還款能力。總之，「借定唔借？還得到先好借！」

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