為何人家37歲可擁千萬宣佈退休？　除延遲享樂外這3點也值得參考

編按:盛年退休或享財務自由生活的事例時有聽聞,但在羨慕他們時,可想過他們靠的不是運氣,而是有效的財務,甚至是人生管理?以下由部落格「方格子」作者小樂撰寫的文章,就嘗試分析一位男子為何在37歲時已可擁有千萬身家,讓大家明白「致富」,其實不是單憑運氣使可達到。 撰文:小樂生存之道

下面這一則新聞肯定要羨煞不少人了!:(按圖了解)

在台灣,37歲的年紀大多數的人都還在工作崗位上努力,而報道中的這位哈德克夫卻已經可以退休好好陪伴家人了!

從上面這段文字當中,我歸納一下哈德克夫能夠提早退休的原因在於:

1. 及早存錢,善用複利的力量

哈德克夫從24歲開始每年存下相當於台幣15萬元(約港幣4萬2千元)的金額,並透過複利的力量滾存!

2. 充實自己並及早工作,努力賺錢

哈德克夫擔任律師的工作,根據TJ's Dad部落格格主Sam Yang 指出:這個人的Linkedin profile,他20歲從中佛羅里達大學畢業,大概前5%畢業。

23歲從法學院畢業拿到律師執照。開始工作,在公家機關當律師。10萬美金一年在美國算不錯,但也不是特別高得離譜。而且這是他在公家機關薪水最高的一年的數字,不是開始工作時的起薪。

舉例最近看大學工學院大學生的起薪,一般大概是6萬多美金一年,好的大學,工學院大學生的起薪可以到7萬2千美金一年。 不過學雜費一年大概就要4萬。假如他一年加薪3%,我想他的起薪是74000美元左右。這樣看來,大部份22到23歲的大學生,賺錢能力跟他是有相當差距的。

看來得先充實自己找到個中上薪資水平的工作,提早退休才會有一絲曙光呀!

3. 節省開支,延遲享樂

哈德克夫雖然擁有不錯的薪資水準,但他不先買車、買房,連手機也不大使用,讓生活過得簡單、樸實,因此得以將大部分的薪資存下來進行投資。

4. 耐心而持續地投資

Sam Yang 發現:他的profile有簡介他的投資法則。看來也是個走「廣義的價值投資」的人。(原文:I do not day trade and consider myself a mostly buy-and-hold investor))

CBS的原文報道中也提到,他把大女兒的middle name取名叫Buffett(巴菲特)。

可見哈德克夫也是股神信徒之一,而巴菲特經常告訴投資人要把投資視為一項事業,長期持有!

巴菲特談到股票投資時曾說:

投資股票致富的秘訣只有一條,買了股票以後鎖在箱子裏等待,耐心地等待。

以上幾點歸納,希望這篇新聞的短評也能讓大家興起有為者亦若是的思維囉!

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:小樂的生存之道,原文:【精選文章】不靠爸靠儲蓄 他37歲擁千萬退休】