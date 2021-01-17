為何人家37歲可擁千萬宣佈退休？　除延遲享樂外這3點也值得參考

編按：盛年退休或享財務自由生活的事例時有聽聞，但在羨慕他們時，可想過他們靠的不是運氣，而是有效的財務，甚至是人生管理？以下由部落格「方格子」作者小樂撰寫的文章，就嘗試分析一位男子為何在37歲時已可擁有千萬身家，讓大家明白「致富」，其實不是單憑運氣使可達到。 撰文：小樂生存之道

下面這一則新聞肯定要羨煞不少人了！：（按圖了解）

在台灣，37歲的年紀大多數的人都還在工作崗位上努力，而報道中的這位哈德克夫卻已經可以退休好好陪伴家人了！

從上面這段文字當中，我歸納一下哈德克夫能夠提早退休的原因在於：

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1. 及早存錢，善用複利的力量

哈德克夫從24歲開始每年存下相當於台幣15萬元（約港幣4萬2千元）的金額，並透過複利的力量滾存！

2. 充實自己並及早工作，努力賺錢

哈德克夫擔任律師的工作，根據TJ's Dad部落格格主Sam Yang 指出：這個人的Linkedin profile，他20歲從中佛羅里達大學畢業，大概前5%畢業。

23歲從法學院畢業拿到律師執照。開始工作，在公家機關當律師。10萬美金一年在美國算不錯，但也不是特別高得離譜。而且這是他在公家機關薪水最高的一年的數字，不是開始工作時的起薪。

舉例最近看大學工學院大學生的起薪，一般大概是6萬多美金一年，好的大學，工學院大學生的起薪可以到7萬2千美金一年。 不過學雜費一年大概就要4萬。假如他一年加薪3%，我想他的起薪是74000美元左右。這樣看來，大部份22到23歲的大學生，賺錢能力跟他是有相當差距的。

看來得先充實自己找到個中上薪資水平的工作，提早退休才會有一絲曙光呀！

3. 節省開支，延遲享樂

哈德克夫雖然擁有不錯的薪資水準，但他不先買車、買房，連手機也不大使用，讓生活過得簡單、樸實，因此得以將大部分的薪資存下來進行投資。

4. 耐心而持續地投資

Sam Yang 發現：他的profile有簡介他的投資法則。看來也是個走「廣義的價值投資」的人。（原文:I do not day trade and consider myself a mostly buy-and-hold investor)）

CBS的原文報道中也提到，他把大女兒的middle name取名叫Buffett（巴菲特）。

可見哈德克夫也是股神信徒之一，而巴菲特經常告訴投資人要把投資視為一項事業，長期持有！

巴菲特談到股票投資時曾說：

投資股票致富的秘訣只有一條，買了股票以後鎖在箱子裏等待，耐心地等待。

以上幾點歸納，希望這篇新聞的短評也能讓大家興起有為者亦若是的思維囉！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：小樂的生存之道，原文：【精選文章】不靠爸靠儲蓄 他37歲擁千萬退休】