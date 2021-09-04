職場穿搭｜GU連身裙一衣3穿讓你省時顯瘦又端莊　5分鐘出門不是夢

GU真的是穿搭菜鳥的救星呀～深知許多女生在開心買了衣服後，會不知道該怎麼搭配，所以他們的社群上，一直都會提供不少「穿搭範本」供粉絲參考，而在這疫情期間，你我最常穿的「連身裙」，他們又提供3種不同的「一衣多穿」idea囉！



是否經常因每天上班穿甚麼而遲到？這條懶人連身裙幫到你，以下3種穿搭示範，讓你輕鬆出門無煩惱！（點擊下圖看清！）

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穿法1：連身裙 X 西裝外套

背心連身裙容易給人居家感，GU建議，想把連身裙穿進職場，可以在外面加上件同色系的西裝外套，塑造出俐落的專業形象，再搭配雙黑色的低跟鞋，好看且不失質感，重點是，這套穿搭不用5分鐘就準備好～

穿法2：連身裙 X 百褶裙

連身裙可不是只有單穿而已！GU所提供的「連身裙Ｘ百褶裙」，不僅能搭出層次感，同時還能幫助拯救尷尬裙長，畢竟每個人的身高不同，難免會遇上裙擺卡在最顯腿粗的位置，這時候，就在裡面加件半身裙，將裙子的視覺感延伸至腳踝的位置，成功顯瘦！

穿法3：連身裙 X 窄管褲

日系穿搭中最常見的「連身裙X褲子」搭配，對於不擅長想穿搭的女生來說，最安全的搭法就是穿上同色系的單品，就能使整體風格一致，在GU的示範中，他們添加了機能型涼鞋、運動球帽，讓文青穿搭中還帶有運動感，活潑又俏皮。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】