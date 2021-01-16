高腰顯成熟、多層裙擺襯出品味　即睇牛仔長裙16種溫暖穿搭示範

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時序入冬後，不少女孩常因為怕冷而侷限於褲裝上。但越是這種時候，更是挑戰裙裝展現不同時尚風格的好機會，不是嗎？許多人都忽略了稍微厚重的牛仔長裙，其實能防止冷風鑽入、保護雙腳不受寒。此外，長裙的設計，裏頭還能再穿上內搭褲、襪子等保暖衣物，特別適合推薦給雙腳容易發冷的女孩們喔！二話不說，接着就一起來看看有哪些屬於牛仔長裙的時尚穿搭吧。

牛仔長裙×成熟女人味，立即睇圖參考16種穿搭示範：

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牛仔長裙能讓妳的冬季時尚在休閒中又不失成熟魅力。比起牛仔褲，牛仔裙不僅不容易與其他人撞衫，也是很好穿搭、充滿各種可能性的單品，絕對是妳衣櫃裏不可或缺的一件！今年冬天別忘了試試用牛仔長裙打造不一樣的冬季時尚吧。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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