獲外資企業聘用　英語能力卻跟不上　網民嘆考試型英文不足應付…

找到自己能發揮所長又喜愛的工作，是不少求職族努力追求的目標。不過一名網友卻在網路上分享，自己好不容易進入外商工作，入職後才發現英語能力不如人，未來在工作上可能遭遇困難，讓他十分受挫因而請教網友建議，引出不少過來人分享自身經驗。



事主在Dcard發文表示，自己英文能力普通（TOEIC 770分），口說和書信能力較差，但因擅長應付考試型英文，經過英語面試後，幸運地進入了自己嚮往的外商公司。沒想到真正入職後，才發現公司需使用到的英文程度高於自己想像，有時候甚至會使用到翻譯軟體，就連主管也曾告知事主，認為其英文能力可能不太OK，但難得取得的工作機會又不想放棄，因此向網友們請教該如何是好。

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貼文一出，一名有着相同經驗的女網友揭露「殘酷下場」，直言前陣子因口說不流利，就被調換了部門，但她仍會找下班時間再加強，並期許自己能把握住下次機會；網友們則是鼓勵事主「拚命加強就對了」，在這種環境下一定會成長飛速，就算最後真的因能力不足被辭退，至少已經學到很多了。

至於英文能力如何加強？網友們分享，「書信」能力的培養可以看主管怎麼寫、並整理成模板，慢慢讀懂每個句子的意義，試着寫寫看就會進步了；「口說」能力則較強調環境的重要，有空多接觸些外國人，試着跟他們多聊幾句，或有機會到國外單位或客戶的會議中見習，久了也會很有幫助。

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