【職場文化】自恃漂亮、說話中英夾雜　10種同事令人一見就憎

上班對着同事的時間，遠比對着家人多，所以，同事的好壞真的很影響。你以為喜歡說是非、凡事抱怨、懶散及遲到已經是很難頂的同事？你錯了，而其實說是非及愛抱怨，此等級數的項目，你我可能無意中都會做了而不自知，但真正令人感到煩躁討厭的同事，又會有哪幾種呢？

其實說是非及愛抱怨，此等級數的項目，你我可能無意中都會做了而不自知。﹙Getttyimages/VCG﹚

辦公室中，滿是溝通的機會，若同事說話造作，實在令人非常不適。尤其有些樣子不算討好，卻瘋狂扮可愛、用娃娃音說話、說疊字及用嬌羞的態度跟人說話。但這世界很現實的，若你樣子與行為不搭調的話，只會令人有作嘔不適的感覺，求求你做做好心，變回正常的聲道便好。

1.【中英夾雜假ABC】

中英夾雜是香港人的說話特色，但有些人卻會讓人覺得他們很造作，他們特意誇張地說出點英文單字，令人感到煩厭。而這些中英夾雜的假ABC亦分為兩類：

．英文很差卻硬要說類：有些人英文很差卻堅持在對話上夾雜英文，以顯示其國際化的一面，例如：「上天會deserve一個好好嘅人等緊我。」相信你一定能明白了吧？ ．講完英文單字怕對方不懂而補上中文解釋類：這種人一定有種炫耀心態！如：「剛剛那個pgae，即頁面，我沒辦法submit，提交呀！」

JM tone 可謂集上述兩者之大成。(janice_man@Instagram)

2.【全Office我最靚】

每次對話中，都有意無意地讚美自己優秀和漂亮，並引起很多狂蜂浪蝶。「昨天那個客戶太過積極了，我覺得他常常看着我有目的地笑，似乎意有所意？我覺得很困擾。」、「唉！A公司的總經理約我食飯，真不想去。」、「去客戶那邊，他說要介紹他兒子給我，真討厭！﹙嬌嗔地說﹚」、「B公司是我的朋友開的，對了！他是男的。﹙常常強調自己身邊很多男性﹚」

這些人就是喜歡裝清高，如果她們直接一點說：「全office我最靚，所以多人約都很正常！」可能會比較沒那麼討厭？不，還是很討厭。

3.【擦鞋仔】

一定程度的擦鞋技倆，是職場上位的其中一個手段，但有些瘋狂擦鞋仔的拍馬屁程度卻令你覺得嘔心。當上司說着來年遠大又有點離地的目標時，擦鞋仔就會七情上面在側邊附和着，說：「我們會努力的！我們一起加油，好好支持你，你永遠都是我們最好的上司，能跟着你真的是我們的褔氣！」到上司一離開，他就立即抽離出戲，非常專業。

一定程度的擦鞋技倆，是職場上位的其中一個手段，但有些瘋狂擦鞋仔的拍馬屁程度卻令你覺得嘔心。﹙Photo by Radek Skrzypczak on Unsplash﹚

4.【大家都係蠢材】

不論閒聊還是開會，這種甚麼都以為自己最醒目、自視過高、自以為是的人，真的很令人討厭，無論你說甚麼，他都一副他都知道的樣子。「對對對，所以我說，就是這樣。」、「沒錯，我剛剛就是想這樣提出。」、「那個我知道呀！」、「你們不知道嗎？那讓我說說。」整個對話一定會出現好幾次，總之，他甚麼都知、甚麼都懂！

5.【食嘢好大聲】

工作到沒心機時，就得以零食來提神，但吃東西時不斷大聲的發出聲響，真的很煩！

6.【大笑大叫大聲講嘢】

辦公室噪音的稿都寫過很多篇了，其實如果只是說話大聲那還好，但經常說話或在辦公室高呼、玩樂和起哄，真的罪大惡極。有沒有想過大家對你說話的內容並無與趣？

﹙設計對白﹚收聲呀！﹙GettyImages/VCG﹚

7.【濫用職權】

有些職位可以運用自己的權力安排一些事情，令自己受惠。例如一些公司抽獎活動，可能在抽獎箱做手腳，令中獎者盡是自己組別的人。

8.【機心重+是非當人情】

愛說是非的人，最多令人覺得很煩，但機心重兼以是非當人情的人則不同，他們會默默聽大家說上司的壞話，或看大家在網群討論上司不是的訊息，然後趁機會cap圖予上司看；或常常在高層上司的辦公室，說不同部門的壞話，令整間公司的風氣不良。

9.【瘋狂裝可愛】

「我放完大假回來了，有沒有掛住我？﹙嬌嗔嘔心﹚」、「好攰攰呀！我要回家了，再見！」、「好得意呀。」各種疊字、各種娃娃音、各種嬌嗔外加動作前後顛腳、用手指拍手、嘟嘴，如果是常態型的這種裝可愛講話方式，跟她交代事情要小心不要出拳了。

10.【病又唔戴口罩】

感冒、咳嗽、打噴嚏，絕對不會摀住嘴巴更不用說戴口罩，一種要死大家一起死的概念。

各種疊字、各種娃娃音、各種嬌嗔外加動作前後顛腳、用手指拍手、嘟嘴，若樣子端好還算可以原諒。﹙GettyImages/VCG﹚

你們辦公室有這些人嗎？如果十種都遇到了，而且還是常態型，恭喜你，你並不是。

﹙資料參考：文旅生活﹚

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