職場熱話｜英文叻在職場較吃香？　網民：不會失業但人工仍是很少

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-07 07:26

語言能力是公認的重要技能之一，若具備良好的語言程度，甚至能運用多國外語，似乎也更能找到薪資優渥的工作。近日一名網友就好奇，若英文能力好，在以中文為母語的台灣職場上，是否確實「比較吃香？」貼文引起網友熱議。

英文能力好，在職場上真的有幫助？（點圖閱讀）：

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事主在網路論壇「批踢踢實業坊」發文表示，他想請問有相關經驗的網友們，若具備程度較好的英文能力，在台灣職場上有無比較吃香？至於「英文好」的定義，事主以多益（TOEIC）考試成績當作標準，描述大約是具備能夠拿到900分以上的英語實力。

該文一出，引起不少職場過來人回應，紛紛指出「用得到一定吃香的」、「還不錯吧」、「英文或其他外語好，通常會被公司外派去開會」、「出差機會變高」；不過也有人點出「台灣英文好的人很多、在高薪職場英文好其實只是基本條件」、「建議再學日語」、「不會失業，可以出差，但是還是領超爛薪水」。

此外，過去也曾有網民發文詢問，若沒有其他專業，只有英文特別強，能不能把英文當自己的「一技之長」？當時許多網友就指出「可以去教英文」、「其實可以，蠻多公司喜歡英文好的」、「外語超好一定有用，是台灣太多慣老闆讓你以為自己沒用」等，肯定外語仍是相當重要職場能力。

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