「別怕情緒帶進工作！」　即睇5句電影對白學英文兼改善職場EQ！

一天24小時,8小時的工作時長,職場生涯佔據你我人生的三分之一。看待工作,你想要的是只是領一份薪水還是學一個專長?不管你是職場新鮮人或是剛轉換工作的辦公室菜鳥,「態度」永遠決定你在這間公司的成長高度。哈佛商學院教授霍華.史蒂文森(Howard Stevenson)在大學裏開設一門「經營人生企業」課,他提到:事業雖然並非你的人生中唯一的重心,但透過職場活出真正的自我,才是這段路最重要的課題。

5句電影對白學英語兼提升職場EQ;

以下五部職場電影金句對白,升級你的職場情商:

1. The Intern《見習無限耆》

You’re never wrong to do the right thing.

做對的事情永遠不會錯。由羅拔迪尼路(Robert De Niro)和安妮夏菲維(Anna Hathaway)主演的溫馨小品,應該是許多人講到職場時的第一選擇。劇中的年輕 CEO Jules,某天突然收到了 70 歲大叔 Ben 的實習生應徵信。原先在新創公司顯得突兀的他,靠着豐富的人生閱歷,幫安妮夏菲維化解了許多在職場和生活中的難題。

職場情商需要時間歷練,或許新鮮人還沒有像資深老前輩 Ben這樣的人生智慧,但他謙遜努力的精神,值得我們每一個人學習。

英文中表達錯誤的方式有很多,除了句中常見的形容詞 wrong,也可以用名詞 blunder 表示,指「重大的錯誤」。

2. The Devil wears Prada《穿Prada的惡魔》

Just because you think something doesn’t matter doesn’t mean you don’t have to give your best.

你覺得這件事不重要,不代表你可以不用盡全力。職場新鮮人最常犯的錯之一,就是在工作上隨便敷衍的態度。《穿Prada 的惡魔》這部 2006 年上映的經典電影,完美詮釋了一個初來乍到的菜鳥如何一步步在職場上找到自己的位置。剛開始工作時,也許我們都會遇到像 Miranda 這樣看似有點無理的上司,你可能無法理解、認同她在做的事,但即便這樣你仍需全力以赴,別忘了有時候比起實力,態度才是讓你在職場發光的關鍵!

像 give one’s best(用盡全力)這樣的片語,在英文中還有什麼相似用法呢?go all out (to do sth.) 也能表示全心投入;另一句 leave no stone unturned 也有相同意思,這句片語的原意是指「把每塊石頭翻過來」,後來也就衍伸為「全力以赴」的意思囉!

3. The Wolf of Wall Street《華爾街狼人》

It’s business. Leave your emotions at the door.

這裏是職場,不要把你的情緒帶進來。不同於其他幾部勵志風格,《華爾街狼人》給的反而是一種警惕。里安納度在劇中把上一秒吸毒嫖妓,下一秒失魂落魄的人生詮釋得惟妙惟肖。若要一句話總結這部電影,肯定是「少年得志大不幸」。

剛入職場如何把持自己不讓自己脫軌、不讓私人情緒影響判斷,便很考驗定力了。先不論劇中主角 Jordan Belfort 的非法作為,他那敢衝的企圖心和狼性,才是造就日後成功的主因。

句子中的 emotions 指的是「情緒」,而 leave sth. at the door 則是指「把某件事情留在門外」的意思。此外形容一個人有企圖心,你可以用 ambitious,而 wild ambition 則是指更有鬥志的「野心」,是一個比較強烈的用法。

4. Joy《歡姐當自強》

The only thing you’re gonna have is what you make.

你的付出決定了你日後能擁有什麼。相信除了就業,也有一群新鮮人選擇創業。如果你也是其中之一,不妨看看由影后 Jennifer Laurence珍妮花羅倫絲 主演的這部電影。《歡姐當自強》講的是魔術地拖 (Magic Mop) 發明人喬伊孟加諾 (Joy Mangano) 的故事。雖然作為新鮮人我們可能無法體會單親媽媽奮力一搏、一夕翻轉命運的生命歷程,但是我們都該向 Joy 的勇敢無懼看齊。

句子中的 what 為複合關係代名詞,所以整句話你可以看成:The only thing you’re gonna have is the thing(s) (that) you make.。此外 The world doesn’t owe you a thing. (世界沒有欠你甚麼) 這也是 Joy 激勵人心的另一句話,句子中的 owe 除了表達「欠」,也有「歸功於…」的意思,常見用法如:I owe my success to her. (我的成功歸功於她)。

5. Morning Glory《晨早兜巴星》

“Impossible” is just a perspective, not a fact.

「不可能」只是一種看法,不是事實。

這部由 麗素麥雅當(Rachel McAdams) 主演的職場劇,應該每個職場菜鳥都能有所共鳴,因為劇情所講述的就是當興趣成了工作時,理想與現實的差距該如何適應。主角 Becky 滿懷熱忱來到電視台工作,卻面臨難搞同事和節目即將停播的多重考驗,但她始終保持微笑迎戰這一切。如果你也有蠟燭多頭燒的窘境,這部電影或許能給你解答。

英文中的「觀點」,還有常見的 point of view、viewpoint 這兩個字詞,而 perspective 也可表達「洞察力」,例如形容一個人缺乏洞察力時,你可以說:He lacks perspective.。

出社會後固然是人生另一個階段,肩膀上的責任也會越來越重。但相信只要做足準備給自己打氣,你也能勇敢迎向職場上的任何挑戰!

資料來源:VoiceTube看影片學英語

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:「這裡是職場,不要把你的情緒帶進來。」-5部電影對白金句翻轉你的職場價值觀!】