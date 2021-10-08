搵工｜見工面試表現失準先別自責　5條HR低質提問誰也不會答得好

公司要尋覓到好人才，除了提供好的工作環境、薪資與未來發展，雙方首次碰面、留給彼此第一印象的面試，也是很關鍵的環節。為了鼓勵對方展現最完整的實力，以評估他是否能勝任這項職位，其實企業有必要營造安心、自在的面試環境。



不過，所謂能讓人安心、發揮所長的的面試「環境」，並不是只有空間、談話氛圍，LinkedIn 提到一間數位行銷公司，靠着面試者手上的心律手環，歸納出 5 道容易讓人心跳加速、感到焦慮的面試問題。如果公司也認同自在面試環境的重要性，請避開以下 5 個題目：

見工面時收被HR這樣問，你很難交得理想的答案，他們也很難獲得想要的資訊吧（按圖了解）：

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1.「接下來，我們會請你快速完成一個測驗。」

部分專業技術的職位，通常會倚靠測驗，檢定面試者的程度，所以「測驗」本身沒有什麼太大問題，主要是快速兩個字，容易使人有不確定的想像。LinkedIn 建議，可事前跟求職者安排好測驗的長度、時間點，避免他們一直猜想，什麼時候會進入這個流程。另外，「回家功課」也是取代測驗的好選擇，幫助對方更有餘裕交出理想的成果。

2.「你期待的薪水範圍是？」

回想面試中討論到薪資時，是否都會很緊張呢？確實，當面試者被問到期待薪資時，心跳速度會增加近 70%。

不過，人通常會將薪資期望建立在之前收入的基礎上，這可能造成整體組織的薪資結構，是依據年資而非能力。已有研究指出，了解面試者過去的薪資，可能不利於招聘人員評估薪酬的公正性。

所以與其問面試者，不如參考 Github 和星巴克（Starbucks）的做法，由面試官直接提供透明、具體的敘薪標準，讓最後決定薪資的過程，更趨向技能、職能是否符合企業需求，也減少薪酬不公平的機率。

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3.「你知道我們公司在做什麼嗎？」

這一題經常用來確認面試者，有沒有先研究好企業，但經常會帶來反效果，造成面試者懷疑自己是否漏掉了哪些資訊。從另一個角度來說，這道題目也只能獲得「對方有做功課與否」的答案，無法更理解面試者，這時不妨調整問題，改成：

「我們公司哪一點吸引你投履歷？」「對於我們的使命，你是否有哪些想法？」 更能探出面試者的理解程度。

人資平台 Hireology 也分享了其他有效的問法，像是 「如果之後能在我們公司工作，你會最期待什麼事情？」 藉此了解坐在對面的人，是真的對於這份工作有憧憬，還是純粹廣泛投遞履歷、對組織的目標、願景毫無認同感。

4.「你之前的老闆，會怎麼形容你？」

不少企業習慣查核資歷（reference check），但如果在面試中直接提出這個問題，同樣會增加對方的壓力，心跳平均加速超過 60%。

第一個原因，面試者會擔心你的下一步，就是找他現任（前任）主管證實他的說詞，因此面試者會絞盡腦汁提出能吻合的事實。再來有時對方與前主管的關係，可能不夠和睦，但不一定是面試者的問題，誠實講出來卻容易像藉口、進退兩難。

如果想確認面試者與管理職的關係，或習慣的領導風格，Hireology 建議調整為正面問法：「你喜歡共事的老闆，通常有哪些特點？」，從對方答案中，就能預想未來和求職者一起工作的情況，以及適不適合進入目前團隊。

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5.「你為什麼要離開現在的工作？」

了解為什麼離開現職，幾乎可以說是面試時的標準環節，但 LinkedIn 認為企業從這個問題中能獲得的資訊非常少，原因是多數人不會想在面試官前，承認被裁撤、批評前公司或展現消極的一面，大多難以回覆真心答案。但對有人力需求的企業而言，更應該釐清這位面試者重視什麼、想追求什麼，並回頭評估組織能否滿足，所以請盡量「向前問」而非「往回問」。

最後，加碼一道也是「面試常客」的 NG 問題：「你覺得自己最大的弱點是什麼？」，如果有豐富面試經驗的工作者，想必聽過各式各樣包裝成缺點、實為優點的答案。知名求職與企業評論平台 Glassdoor 就強調，除非你想獲得不切實際的回答，否則更好的問法，是 「請舉一個你有待加強、最後確實改進的弱點。」 才能真正理解對方會如何面對缺點或失敗。

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