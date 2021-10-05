儲蓄｜劣質消費習慣是儲錢大敵　5個錯誤很常見但很多人仍在犯

執行存錢計劃時，最重要的是做好收支控管、避免誤踩「存錢地雷」，如設定過高目標、衝動購物等，才能有效提升儲蓄力，養大存款帳戶。



2021年至今已經過了一半，檢視年初所做的理財計劃，是否都逐步達成預期的進度？年輕小資族剛開始學習理財時，可能受限於每月收入不高，光是花費在伙食、通勤甚至是房租等基本開銷，幾乎就快吃不消，不過，如果能藉由記帳找出必要支出的費用比例，還是有機會存到錢。

存錢的過程如同健身減重，前往目標的路上有着許多關卡，一不注意可能就會產生想花錢的衝動，若無法克制消費欲望，很容易前功盡棄。一旦存錢計劃被破壞，可能再也無法維持儲蓄習慣，因此，唯有避開「存錢地雷」，才有機會逐一達成人生不同階段的里程碑。

儲錢不是口號，與其只靠信念支撐，不如從根本改變壞習慣，為「儲蓄」這回事清除障礙：（按圖了解）

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存錢地雷1. 設定過高的目標

許多人認為，存到第一桶金就是要有100萬元，也因此讓部分薪資不高的小資族覺得目標太過高遠、難以達成而卻步，其實，第一桶金的定義是由個人賦予的，無論是設定10萬、20萬元，甚至是50萬元都可以，先從簡單較容易達成的目標開始執行，逐步建立存錢的信心。

假如是月薪1萬5千元的社會新鮮人，每月扣除基本開銷後還能存到2,500元，可以先設定5萬元的儲蓄目標，只要維持存錢紀律，不到2年就能達成，如果因為可儲蓄的金額不高而放棄存錢，無論第一桶金目標是多少也難以完成。

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存錢地雷2. 花費在無意義的社交

不分工作年資長短，經營人脈是所有上班族都應具有的能力，只不過，人脈並非越廣越好，假如身旁充斥着只會飲酒作樂的朋友、職場往來對象，不僅對職涯沒有助益，甚至還會耗費金錢及危害健康。建議將這些聚會應酬的時間及花費，用在精進工作能力、運動或培養其他興趣，例如積極學習理財知識，上網蒐集相關資料或虛心請教前輩、過來人的理財經驗，做為實踐財務規劃的參考。

存錢地雷3. 過度依賴信用卡

培養儲蓄習慣是理財的關鍵第1步，對於小資族而言，應先衡量自身的消費情況，擁有控管收支的能力，再來考慮是否申辦信用卡。事實上，懂得管理財務的人，可藉由信用卡讓資金的運用更為彈性，此外，申辦信用卡時，可根據自己的消費習慣挑選適合的卡片，不僅能獲得較多的現金或點數回饋，長期下來也能替自己省下一筆錢。

不清楚自己的財務狀況，或是容易有衝動購物的念頭，無法區分買東西究竟是「需要」還是「想要」，這樣的人往往會因為過度消費而動用到信用卡的分期付款功能，甚至啟動循環利率，讓利息不斷滾大，背負的卡債也更重。建議可以使用簽帳金融卡，帳戶裏有存款才能刷卡扣款，藉此管控收支。

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存錢地雷4. 選購便宜但不耐用的物品

相同種類的物品若挑選價格較低的購入，雖然能省到錢，但如果忽略品質及耐用度，很有可能須經常汰換，長久累積之下將成為一筆可觀的開銷，例如網購包包只要390元，但因為品質不佳，像是背帶或拉鍊容易損壞，很可能在使用不久後就必須再買新品。

其實並非所有便宜的東西就不耐用，但以常用的物品而言，建議選擇符合個人喜好，價格又可負擔的品項之外，還須考量品質，不僅使用起來更順手，也能省下日後須經常選購商品的時間及金錢。

存錢地雷5. 花錢紓壓變成購物狂

在執行存錢計劃的過程中，適當地犒賞自己有助於朝目標持續前進，但如果毫無節制經常找藉口買禮物送自己，或是將購物當成釋放壓力的管道，不但會造成財務破口，而且也無法存到錢。

因此，培養其他的紓壓方式像是運動、閱讀、烹飪、養植栽等，除了能減輕生活壓力，也能避免購物衝動。存錢既像減重也像一場馬拉松，需要毅力才能完成，只要設定清楚的目標、努力不懈，終能排除重重阻礙，抵達終點線、實現夢想。

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