財務自由｜儲蓄竟不是越多越好？理財3步曲打破「錢不夠用」迷思

被譽為「日本最會說故事」的會計師天野敦之特別寫給「錢不夠用」、「理財菜鳥」、「月光族」的致富入門之道….



被譽為「日本最會說故事」的會計師天野敦之最一開始曾自行創業，起初一帆風順， 卻逐漸迷失對金錢的感覺，開始租下擁有炫麗夜景的大樓辦公室，增加不必要的人力，後來生意屢屢受創，為解決入不敷出的問題，還用個人信貸來支付薪水，有段時間一直過着為錢所苦、為錢奔波的人生。

後來，他覺察到自身並未好好運用會計力的真諦，隨即改變長久以來的思考模式及用錢方法，現在的他擁有多項事業，及穩定的投資，財富自由。以下是天野敦之分享給理財新手們的致富入門之道….

改變「透支窘境」的理財3步驟

1. 將收入的10%以及奬金的50%存起來→先建立自己的安全感。

2. 上述的存款不能動用。

3. 當存下的錢達到月薪的3倍時，再把多餘的錢拿來投資，活用金錢，讓錢生錢。



存款不是愈多愈好！超出必要金額的存款一直沉睡，好比是自己不讓錢活動，要讓錢死掉一樣。

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一個人最好要持有兩至三個月薪水的現金

要理財最重要的是把收入的10％先存起來，設定好每月發薪日當天，自動把薪水的10％轉到另一個帳戶去，最重要的一點，就是規定自己不論發生什麼事，都不能動用這筆資金。有花剩的錢再存起來。

如果想買甚麼就把存款領一些出來，用這樣的思維，不論多久都存不到錢。

聽到把10％的薪水存起來，有些人覺得這樣一來錢不就不夠用了嗎？天野敦之保證：「這個嘛，你可能覺得我在騙你，不過要是先把10％的薪水存起來，絕對不去動它，減少無謂的花費，收入也會相對增加，最後收支反而會出乎意外地打平呢！你就試著相信看看吧！」

如果領到獎金或是臨時有一筆錢進帳，可以撥一部分用在自己喜歡的事物上，但要適可而止，最好把一半的錢都存起來。

存款並非一定要超出三個月以上的收入不可，這筆錢是為了讓自己不再為金錢感到不安才存的。等到存滿三個月的存款上限後，你可以開始投資在收益更高的地方，活用資金，讓錢生錢。

儲蓄其實不太會讓錢變多。錢這東西是活的，要活用金錢，讓錢變多才行！

具體的投資方法有股票投資、不動產投資、投資自己，方法千百種，但關鍵是要自己思考，自己對投資的行為負責。善用複利的威力，讓金錢增長的更快。

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投資和投機兩者不一樣，投資股票不等於賭博

既然說到錢是活的，只要能夠靈活應用金錢，就可以產生許多新的價值，產出更多的錢，只不過很多人都不了解活用金錢的方法。大家對所謂的常識照單全收，光顧着在意他人對自己的評價，結果把錢都浪費在不會為自己帶來幸福，或是不會繼續增加的東西上了。

也許有人會問「一旦懂得活用金錢，就可以讓錢變多嗎？」「沒錯，這就是讓錢幫自己工作。」「該怎樣才能夠讓錢幫自己工作呢？」「方式有千百種，像投資股票也是其中之一。」但股票很多人會覺得投資股票就好像是賭博一樣。

但事實上你，把投資和投機搞混了。投資和投機兩者不一樣！

投資是對有未來發展性的標的投入資金。與之相比，投機的資金標的，是短期的價格變動，亦即賭博。若是長期持有，就不會每天在意股價變動。用股價的變動來論勝負，就根本的意義來說，不能稱為股票投資。

投資股票不是在賭博。趁著想募資的公司，其股價在低於真正價值的時候買進，耐心等候它成長，默默存股，這才是投資股票。像華倫．巴菲特27 就是超長期的投資者，他買股票會持續持有幾十年的時間。

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靠當沖交易（day trade）賺錢的也大有人在，那才真的是賭博。因為是借錢進行信用交易，想靠短期買賣來賺取價差，所以變成一種投機行為，才會遭受巨大損失。投資股票必須要從企業面、產業面和趨勢面來評估，在自己可以承擔的風險範圍內投入資金，所以必須得好好做功課才行。

金融機構的營業員，都會推銷對自己公司有利的商品，但選擇投資甚麼得自己負全責。當然，人生過得如何，也全是自己的責任啦，光靠別人是無法成功的，也無法變得幸福。靠自己研究、思考這才是重點。

**一開始可以投資定期定額。**每個月固定購買像是和日經指數連動的共同基金，就是所謂的平均成本法。一個月只要投資1 萬日圓的定期定額，就能對經濟脈動更有敏感度。

要開始前，請先改變入不敷出的狀況，重新檢視無謂的支出，把投資的錢擠出來。將收入的10％存起來，然後每個月再投資1 萬日圓的定期定額即可。當存款達到每月收入的兩到三倍時，除了繼續定期定額投資，還能夠再把之前每個月固定撥入存款帳戶的錢，拿來做其他的投資。

來源：幸福文化 《會計之神教我的金錢守則： 一生不再為錢困擾的會計智慧》 作者／ 天野敦之

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：一生實用！擺脫月光族、改變「透支窘境」的理財三步驟。】