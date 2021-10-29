職場12星座｜哪些人最懂為同事切着？除白羊、金牛　還有這兩個…

雖然說是人都有私慾 ，但有些人還是能以他人為先的，比如這幾大星座，典型的願意把好的留給身邊人 。



1. 白羊座

對白羊本身來說，熱心腸是一件挺快樂的事情，就他這愛熱鬧的性格來說，對待身邊人都非常熱情，所以只要是自己認定的朋友，那大家的事就都是他的事。

而且白羊又很怕自己麻煩到別人，一般自己的事埋在心裏，在第一時間就為他人挺身而出。凡事都抓大放小的，懶得在意甚麼細節，當別人因為他的幫忙而開心時，白羊也會巨開心。

這4個總將最好的留給別人的星座，會是團隊中的寵兒吧！（按圖了解）

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2. 金牛座

牛牛是個有清楚界定的利他主義，比如說，你直接搶他的錢，那他又不是傻子，肯定是不樂意的，但除此之外，他還是很樂意行他人之便的。

比如很多事情上，不管分到的好處或利益是大是小他都不跟人爭，他絕對是最後一個過來的，因為比起得到的多少，金牛更害怕這個爭搶邀功的過程，他心裏認知多了多吃，少了少吃，只要餓不死他，都問題不大。

3. 巨蟹座

相比起金牛的佛系，巨蟹更像是一個帶殼的蝸牛，除了自己的安全關係和家，他沒有甚麼太放在心裏的，換句話說，只要是不能被巨蟹帶回家的，他都不會過於糾結。

所以日常的友情和生活裏，他都願意以別人的方便為主。而且他是個內心很柔軟的人，一直相信只有一直對別人多做好人好事，自己所珍視的東西才會一直都在自己身邊。

4. 雙魚座

雙魚座的人好多都個性很温柔，相比起很多有好東西藏着掖着、見不得別人好的人，他更願意當一個向全世界安利的人，他希望身邊的人都能有好東西or好心情。

所以每當他們發現了甚麼美食、好物等，讓朋友第一瞬間也嚐到或者用到這些好的東西，是讓雙魚非常開心的事情，而且如果恰好也幫到了自己的朋友，他會非常自豪。

至於其他星座可不是自私，更愛自己可不是個錯誤。

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