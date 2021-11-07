英女王請家務助理　專責打理古堡環境　一原因令人工低也多人應徵

雖然被吐槽工資低，但能為王室工作，絕對是英國人簡歷上的高光一筆。



現在有這樣一份工作，每周工作 40 小時，每年有 33 天假期，包吃住，養老金包交，一年下來工資約是20萬人民幣出頭，你做不做？

最近，英國王室官網上發出招聘一名「家政助理」的消息，工作時間及薪資待遇如上，還特別寫了「不要求之前必須從事過家政行業，但要有學習新技能的好奇心」。

家政助理一旦入職，將在愛丁堡的荷里路德宮工作，這裏是英國女王在蘇格蘭的夏季行宮。也就是說，女王就是你的老闆。

英國王室日前發佈家政助理招聘告示（英國王室官網）

荷里路德宮

為王室工作聽起來挺新奇，但其實和其他工作無異，甚至更難。

每天在「公司」裏低頭不見抬頭見的都是各路王室成員，想要和其他披荊斬棘「錄取」的同事們搞好關係也絕非易事。

不過一旦有了這份工作經歷，無論職位大小，都會是簡歷上的重要一筆。

王室的「清潔工」都要幹些甚麼

根據王室官網頁面上的消息，這位家政助理的條件並不苛刻，甚至和我們在各種招聘網站上看到的要求大同小異。

你可以選擇兩種類型的用工合同：每周 40 小時的全職或是每周 20 小時的兼職，具體收入根據工作時長而定。

工作時間是周一到周日之間的 5 天，但沒有明說時間段，這意味着除了常規時間，還很可能要上早班或是夜班。

主要的工作內容，是和同事們一起清潔、保養荷里路德宮中的各種內飾和物品，確保它們以最佳狀態呈現。以及在王室舉辦重大活動時，歡迎和照顧客人。

剛入職時作為助理，還需要向其他已經有經驗的同事們學習，直至達到王室的清潔技能標準。

在工作要求中沒有學歷限制，特別寫了「最重要的是，希望你有學習新技能的好奇心，始終以最高標準為目標。」

除此之外，還希望這位家政助理是個細節控，具有團隊協作精神，還擁有良好的時間管理技能。

荷里路德宮是女王在蘇格蘭的夏季行宮，大多數時候她不會長期居住在這裏，正因為如此，這座古堡才更需要時時打掃和保養，以保持最佳狀態。

這則招聘訊息一出，被很多人吐槽工資太低——目前倫敦的最低生活工資標準是每小時 10.85 英鎊，而這份工作的時薪為 9.5 英鎊（外加 15%的養老金代繳），僅僅比最低工資高了 1.35 磅。

在寫這篇文章時，這一職位的空缺截止到英國時間 2021 年 11 月 8 日晚上 23:55 分——也就是說現在投簡歷，還來得及。相關文章：英國王室｜威廉夫婦僱用的保姆 不可對孩子們說「這個單詞」

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在王室工作比上班難多了

普通人找工作投簡歷，入選後可能會進行好幾輪面試，還會發現和你一起競爭這個職位的還有很多人。

在英國王室工作也是一樣，甚至簡歷被選中的概率更小，畢竟為王室工作還是有一定的「含金量」，離職再找工作時可以拍在下家桌子上的那種。

吃住日常都在王宮之中，聽到看到八卦也是難免，許多曾在王室工作過的人雖然工種不同，但都表示在簽訂合同時，也會順帶簽下一份「封口協議」。

前皇家保衛官西蒙·摩根是近年來最知名的英國王室工作人員之一，曾在 2007 年到 2013 年擔任英國王室成員們的保鏢，關於在王室工作是甚麼體驗，問他準沒錯。

在西蒙看來，會格鬥、駕駛只是王室保鏢的皮毛，更需要具備的是周全縝密的思維和高且得體的情商，對於王室中的大小規矩細節也必須牢記。

他表示外人看到的都是表面光鮮：跟隨王室成員們出入各種私密的大型活動，頂級的遊艇、名車圍繞......但想做好保鏢，這一切都是過眼雲煙。

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工作中的西蒙·摩根

對於不同年齡的保護對象，西蒙要制定不同的保護計劃。比如在為女王擔任保鏢時，除了表面上的人身安全，隨行中還要隨時加入應急的醫療人員，並要對周邊可以對接的醫院設施瞭如指掌。

有時候女王會「欽點」保鏢和她一起遛狗，遛狗時難免要聊天，這時候的聊天內容要足夠引起女王的興趣，不能越線冒犯，更不能沒話找話尬聊——真的有人因為尬聊被女王開掉。

西蒙在離職後坦言，這份工作雖然薪水不菲，但也讓他壓力一度非常大，「你必須每天都做對，而壞人只需要做對一次。」

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還有這些奇怪職位

英國王室的官網上，專門有「和我們一起工作」的招聘區域，時常更新各種招聘訊息。

某種意義上來說，王室如職場。你的同事都是百裏挑一，要是幹不好工作還會隨時被炒魷魚。

除了總管、保鏢這樣事無鉅細的貼身工作，王室裏還有下面這些「看起來普通，其實一點都不簡單」的招聘選項。

電話接線員（年薪約 24 萬人民幣）

雖然對於應聘者的學歷沒有過高的要求，但王室電話接線員的工作內容還是和你想象的不太一樣。

據不完全統計，白金漢宮每周至少會接到約 7000 個來電，接線員必須禮貌、耐心地接聽每一通電話，記錄下來電者的需求，再轉接其他部門，作為傳話筒還不能出差錯，需要非常細心與縝密。

畫框維護師（年薪約 29 萬人民幣）

百年來，英國王室收藏了無數珍貴名畫，每幅畫都有畫框保護，除了畫作本身，畫框也時常需要維護與修復。

畫框維護師的職業便是保護這些畫框，讓它們保持在最佳狀態，並對可能出現問題的地方及時發現解決。

真人撐鞋器（年薪暫未公開透露）

普通人穿皮鞋難免打腳，但作為女王有一項優待服務——專門有人把鞋子撐軟後再給她穿。因此這項工作的應聘者必須是 35 碼，腳形與女王相似，還不能有腳臭。

幫女王撐鞋也有嚴格規矩，需要穿着米色棉襪在地毯上來回走動，鞋子貼合腳形後還會在户外試穿一次，以測試是否防滑。當然如果這個過程中腳磨破了，那也算是「工傷」。

室內設計師（年薪約 23 萬人民幣）

一座王宮有上千個房間，必須有專門的設計師來主持風格，才能隨時讓步入的人眼前一亮。

因此從 2018 年起，王室就公開招聘室內設計師，要求除了相關專業畢業，還能夠獨立設計窗簾、座墊等傢俱。主要工作地點在温莎城堡，但也需要負責設計其他王宮的居家裝潢。

洗碗工（年薪約 15 萬人民幣）

雖然薪資在王室各個職位中墊底，但」包吃包住還有一系列王室福利「的誘惑下，還是有很多人投遞「御用洗碗工」的簡歷。

做這份工作並不是簡單的洗洗碗，矜貴的古董碗碟無法批量放進洗碗機，只能手動清洗；一次大型長桌餐會至少有上百人參加，想想需要的餐具數量，就知道這份工作有多難了。

你覺得英國王室給出的薪水待遇如何？歡迎留言討論。

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