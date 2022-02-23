加人工｜老闆眼裏只有頂尖員工？這種不起眼的員工　才最應被善待

許多故事讚揚表現傑出的「職場明星」，比如超級業務員，或是績效超群的部門主管。在傳統的成功思維裏，人人都會努力付出，爭取「頂尖員工」的光環，好被老闆肯定、被升遷加薪，但每日在公司裏勤勤懇懇、撐起日常運作的普通人，其實才是多數。他們的價值，老闆看見了嗎？



無名的小螺絲，是組織的必要力量

專門研究美國工作場所文化的心理學家保羅．懷特（Paul White）在《BBC》的報導指出，表現中等的員工常遭誤解，但這些老闆眼中的普通員工，對團隊來說都是不可或缺的。「大多數人表現普通，反而是一件好事，」懷特以美式足球隊來比喻，隊伍中可以擁有一兩個自帶明星光環的四分衛、跑衛，但如果沒有一群「中堅力量」的防守組，明星也無法發揮作用。

美國內布拉斯加大學（University of Nebraska）組織心理學兼任講師丹妮爾．克勞夫（Danielle Crough）認為，表現中等，不代表這些人的職涯停滯不前，或是技能不再精進，只是處在舒適自在的「甜蜜點」。

懷特解釋，許多普通人不想被推上頂端成為明星，「可能因為家人、孩子，或是任何其他事情，不願意在工作中承擔更多責任。」在他們心裏，在崗位上做好該做的即可，不需要追求「超出老闆期待」的好。 而這種「剛剛好」的員工支撐着組織的日常營運，也讓少數人有機會開創事物，「表現中等的員工像是寶石，」可以組成團隊，遵照規則、一起工作。

可惜的是，僱主看不見這些寶石。公司常見的績效獎勵辦法，永遠只會觸及前 10% 的明星員工，做可預期的事情，通常難以被視為值得嘉獎的成就。組織內超過一半的中等員工長期缺乏認可，可能就是公司離職率居高不下的原因。坦納研究機構（OC Tanner Institute）研究顯示，80% 的自願離職者選擇離職，是因為沒有得到應得的賞識。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

給主管的提醒：改變衡量成功的尺

想要維持公司營運穩定、團隊有效運作，保持中等員工的敬業度和參與度，有利無害。

克勞夫表示，公司需要改變衡量「好員工」的方法。滿足期望、但不更優於此的員工，和辦公室巨星同樣重要，他們長期妥善地完成組織交付的任務，應該得到更多信任和鼓勵。

如同學校增設「全勤獎」，企業不妨為這些長期表現穩定的員工思考一套獎項，同時設計加薪和獎金機制，適時給予激勵。此外，常說「謝謝」也是有益無害，這是最基本，但也最不該忘記的部分，能讓員工感受自己的付出得到認可。

相關文章：人生只剩下返工與打機煲劇？專家指這5大紓壓行為媲美旅行幸福感

+ 19

給員工的提醒：9 個跡象，表示你做得很好了

在職場上沒有突出的成就，如何檢視自己對於組織的價值？《公司》（Inc.）雜誌指出9個跡象，如果你有做到，可以更有信心的告訴自己，你做得很好了。

和同事相處得很好

你是一個很棒的團隊合作者，在組織內也可以活得很愉快。

保持誠實

說話坦蕩蕩，代表你不會卑劣的手段獲取成功。雖然在許多企業中，最基本的誠實容易被忽視，但是長遠來看，往往可以獲得回報。

不斷地提升自己

表現的「剛剛好」，不代表放棄成長。當你放棄成長，很可能會落於平均線以下而逐漸被淘汰，不斷學習新事物、嘗試新方法，才能讓自己聰明地工作，保持一定的產出水準。

相關文章：工作要求一再提高 因老細嫌未榨盡你 4個原因令打工仔只想躺平

+ 8

具有責任感

如果你有值得信賴的老闆，在自己的工作範圍保持責任感，會讓工作更順利。

說到做到

信任是職場上難得的禮物。如果你不浮誇、說到做到，就代表你值得他人信賴。

不受辦公室政治影響

沒有人能完全避開辦公室政治，但你得學會駕馭，才能更自在的於辦公室生存。

不藏私

不吝於分享已經擁有的知識和能力給他人，老闆一定會非常感激你、認可你的價值。

主動承擔

主動發現問題，然後努力尋找解決方案。

勇於表達自己

你不會把事情封裝起來，會清楚地表達自己，而這是一項重要的技能。

【延伸閱讀，更多打工仔自我管理建議】

進步｜成功人士怎煉成？關鍵在他們每天花4小時 做5件你不做的事

+ 11

進步｜花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白

+ 15

儲蓄｜無痛儲錢就是這樣簡單！養成12個小習慣 錢就不會無謂花掉

+ 25

活得清醒？還是苟且為人？ 7條問題反思每天的忙碌是否有意義

+ 12

相關文章：開會有話想說但開不了口？專家教3大準備工夫令內向的你不再怯場

+ 7

【本文獲「經理人」授權轉載。】