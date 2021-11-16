炒加密幣月賺17萬　父母仍逼他搵工　事主怨懂投資為何要辛苦自己

財富自由是許多人憧憬的狀態，比起賺死薪水，靠投資獲利似乎較有機會達成夢想。一位網友表示，自己靠着投資加密貨幣月入5、60萬元台幣（約港幣17萬元），但父母卻一直逼他去找工作，抱怨能輕鬆賺錢，何必去當別人的奴工，直言心情真的有點差。



一位網友在《Dcard工作板》發文表示，自己大學剛畢業一年，在接觸到加密貨幣後，發現「錢真的很好賺」，靠着投資加密貨幣一個月大概收入有50-60萬元，短短4個多月，已經存了300多萬元台幣，價值觀也因此改變，覺得靠投資就能輕鬆賺錢，沒必要「去當別人的奴工，一個月領3-4萬台幣，沒效率、浪費時間」，但父母卻覺得還是要出去歷練吃若，一直催着他要去找工作，讓他心情很差。

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貼文引發討論，有網友提議「去找打工啊，一天上班4小時，回家洗幣」、「你可以跟很多阿伯一樣，在咖啡廳、圖書館看股票，也算上班了」、「去應徵加密分析實習生，精進區塊鏈交易技巧又有份工作給家人交代」，「最簡單就是對賬績效拿出來給父母看，你是不是真的有那麼神 能靠這個養活自己」。

另有網友認為靠投資獲利雖然也是不錯的賺錢方式，但「現在輕鬆賺，你能保證你一輩子都能這樣賺？出去工作是一個保障，沒人拿這個當正職的，這都嘛是副業」、「他們擔心的不是現在的你，是以後的你，怕你有一天賠到沒錢，因為那不是固定收入」、「出去工作是讓你保持社會價值觀」、「一定要工作，工作不是為了賺錢，是避免自己成為社會邊緣人」、「你的家人真的不錯，願意關心你督促你，讚！」

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