下屬做到死　老細卻可䟴䟴腳？　稱職的上司其實是為這些事忙碌…

如果你隨便問一位小薯：高層的職能是什麼？你得到的答案大概會是「高層最叻坐在冷氣房吹水！我們這班小薯仔就做到嘔！」今天半宅職薯就和大家分析出現這種想法原因，和高層的真正角色。



高、中、基層的分工

在一個組織裏面，高、中、基層的分工大概是這樣的：

高層天馬行空的提出前瞻性構思，定出框架；



中層負責把構思化成現實並且執行，亦負責督導下屬；



基層負責流水作業工作，按本子辦事。



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為何基層抗拒高層？

大家會發現，不少基層人員都對高層提出的新構思產生抗拒，認為高層「坐在冷氣房太耐，食飽飯無事做，嫌基層太舒服，於是想一些計仔令基層辛勞一點。」

其實高層的主要職責是洞察未來，提出變革。

但在基層人員眼中，變革往往等於：

不確定性 － 不能掌握未來的工作安排；



重新適應 － 付出額外精力學習新事物；



影響地位 － 本來在同儕中享有特殊地位的熟手技工，突然變成生手技工，地位盡失。



於是，基層人員都盡量抗拒改變，甚至演變成討厭主張改變的高層。

高層壓力比想像中巨大

舉一個簡單比喻：高層的辦公桌往往是又大又空的，好比高層需要在一張白紙之上，由無至有畫出一幅圖畫。

高層需要留意時事，閱讀報告，以尋找靈感，進而預測將來世界的轉變方向，尋找市場空隙，甚至主動製造機會。

而要成為一個稱職的高層，必須不斷在思想上尋求突破，跳出舒適區，而這些都是高度消耗腦汁的工作。時間一天一天的過去，世界每分每刻的轉變，機會每分每秒的溜走…… 那種壓力可想而知。

結語

當大家看到這裏，可能會認為我在為高層說話，為那些經常在辦公時間歎咖啡的高層解畫。但我想告訴大家，如果你希望有一天成為高層的話，首先你要對高層的工作有所認同。因為大概沒有人會努力成為一個自己最討厭的人吧！

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